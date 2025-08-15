晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

太相信ChatGPT下場慘了！網紅夫妻「漏帶1物」慘遭拒登機

西班牙網紅瑪麗在Tiktok擁有92萬粉絲。（翻攝自IG、Tiktok）西班牙網紅瑪麗在Tiktok擁有92萬粉絲。（翻攝自IG、Tiktok）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕西班牙網紅瑪麗（Mery Caldass）在TikTok擁有92萬粉絲，時常曬出日常的她近日突PO出一部在機場崩潰痛哭的影片，原來她跟老公因為太過相信ChatGPT，連出國準備文件都照上面所述，結果到了機場才發現漏帶1件重要文件，慘遭拒絕登機，美好旅程就這樣泡湯了，讓瑪麗當場崩潰落淚。

瑪麗跟老公太相信AI，連出國都照上面說的的去準備，結果到了機場才發現漏帶重要文件，慘遭拒絕登機。（翻攝自Tiktok）瑪麗跟老公太相信AI，連出國都照上面說的的去準備，結果到了機場才發現漏帶重要文件，慘遭拒絕登機。（翻攝自Tiktok）

瑪麗在TikTok上分享遭拒絕登機的慘況，本來要從西班牙飛往波多黎各，但旅程卻意外泡湯，只見她在機場邊哭邊說道，「我做了很多功課，問了ChatGPT，它說不需要簽證跟ESTA（旅遊許可電子系統），害我們的旅程毀了，我再也不相信這個混蛋了」，老公只好在一旁安慰她，一度無奈笑出聲，影片僅上架2天就擁有高點擊率。

網友對瑪麗的遭遇感到同情，也有人提出質疑「出國旅遊不查官方資訊，怎麼只問ChatGPT？」，至於為何會不能登機，網友留言指出，「波多黎各是美國屬地，不是西班牙」、「西班牙公民到波多黎各短期旅遊確實不需要簽證，但必須申請ESTA，這是較容易忽略的地方」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中