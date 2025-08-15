太相信ChatGPT下場慘了！網紅夫妻「漏帶1物」慘遭拒登機

西班牙網紅瑪麗在Tiktok擁有92萬粉絲。（翻攝自IG、Tiktok）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕西班牙網紅瑪麗（Mery Caldass）在TikTok擁有92萬粉絲，時常曬出日常的她近日突PO出一部在機場崩潰痛哭的影片，原來她跟老公因為太過相信ChatGPT，連出國準備文件都照上面所述，結果到了機場才發現漏帶1件重要文件，慘遭拒絕登機，美好旅程就這樣泡湯了，讓瑪麗當場崩潰落淚。

瑪麗跟老公太相信AI，連出國都照上面說的的去準備，結果到了機場才發現漏帶重要文件，慘遭拒絕登機。（翻攝自Tiktok）

瑪麗在TikTok上分享遭拒絕登機的慘況，本來要從西班牙飛往波多黎各，但旅程卻意外泡湯，只見她在機場邊哭邊說道，「我做了很多功課，問了ChatGPT，它說不需要簽證跟ESTA（旅遊許可電子系統），害我們的旅程毀了，我再也不相信這個混蛋了」，老公只好在一旁安慰她，一度無奈笑出聲，影片僅上架2天就擁有高點擊率。

請繼續往下閱讀...

網友對瑪麗的遭遇感到同情，也有人提出質疑「出國旅遊不查官方資訊，怎麼只問ChatGPT？」，至於為何會不能登機，網友留言指出，「波多黎各是美國屬地，不是西班牙」、「西班牙公民到波多黎各短期旅遊確實不需要簽證，但必須申請ESTA，這是較容易忽略的地方」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法