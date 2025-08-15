晴時多雲

娛樂 最新消息

林逸欣被富養還有滿滿的愛 爸媽12點家書被推爆 遭誇根本育兒聖經

林逸欣日前補辦婚宴。（欣宇宙音樂提供）林逸欣日前補辦婚宴。（欣宇宙音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林逸欣日前補辦婚宴，分享的成長影片意外掀起話題，不少人羨慕她不僅在富養的環境中成長，還有家人滿滿的愛。在影片中，她回憶當年從台南北上就讀台師大，父母特地送她一封家書，洋洋灑灑寫下12點叮嚀，內容溫馨又實用，感動大票網友。

林逸欣的父親是醫生，母親曾是生物老師，雖然工作繁忙，卻從不缺席孩子的重要時刻。當年林逸欣考上台師大音樂班，父母在信中親暱稱呼她「阿欣欣小Baby女兒」，既為她感到驕傲，也難掩不捨與擔心，細心寫了12點生活提醒，字裡行間滿是疼愛，署名「好疼愛的你的爸媽留言」。

這封林逸欣父母的家書近日在網上熱傳，網友看了直呼：「放到今天依舊受用」、「留意詐騙偷拍，根本是預言家」，甚至想收藏起來以後分享給孩子。而主持人張齡予也在臉書轉發，誇讚這根本是「育兒聖經」，已存入記事本，「等孩子上大學前，每天拿出來默背三次。」

林逸欣父母12點愛的叮嚀

1. 對每一個新面孔，都要先假設他不是好人，提高警戒心。

2. 對於藉故搭訕的人，要有技巧地避開，減少不必要困擾。

3. 對於不喜歡的人，不要讓他有任何機會或誤會來喜歡你。

4. 儘量不要單獨行動，結伴同行是安全第一守則。

5. 手提包要放在前方，避免倒背，以免遭人搶奪。

6. 除了小心人身安全，更要注意更衣室與洗手間的針孔偷拍。

7. 隨時記得身邊的重要物品，尤其是在看電影或搭車時。

8. 養成定期分類整理、保存重要資料與照片的習慣。

9. 每餐按時吃，注意衛生與營養，每天都要吃水果。

10. 出門在外，健康與安全最重要，要好好照顧自己。

11. 常與家人保持聯絡，有狀況多確認，勿受騙上當。

12. 緊張或煩憂時，心中默念三遍「南無觀世音菩薩」，保平安。

