娛樂 日韓

（影）日盂蘭盆舞節 驚見AV女優與魔鏡號大方進公園

AV女優戀渕桃菜到場參加「粉紅盂蘭盆舞」前夜祭。（翻攝自X）AV女優戀渕桃菜到場參加「粉紅盂蘭盆舞」前夜祭。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本東京中野盂蘭盆舞節活動，今年竟然批准活動前夕由成人片商SOD舉行「前夜祭」，AV女優柴崎春、戀渕桃菜等人著浴衣到場舞動性感身軀之外，AV當中常見的「魔鏡號」竟然也大方駛入公園，引起居民憤怒，地方政府則喊冤表示事前不知活動內容。

SOD作品當中常見的「魔鏡號」竟直接開進中野中央公園。（翻攝自X）SOD作品當中常見的「魔鏡號」竟直接開進中野中央公園。（翻攝自X）

中野盂蘭盆舞節於8月2日舉行，SOD則在8月1日舉行「前夜祭」，晚間在JR中野站北口附近的中野中央公園，熱鬧滾滾的舉行「粉紅盂蘭盆舞」活動。AV女優柴崎春、戀渕桃菜也到場，知名的「魔鏡號」也沒缺席，大方開進公園內，活動吸引眾多人潮，AV女優更是穿著浴衣載歌載舞，前台擠滿了前來朝聖的老司機。

SOD的「粉紅盂蘭盆舞」前夜祭，女優也來參加。（翻攝自X）SOD的「粉紅盂蘭盆舞」前夜祭，女優也來參加。（翻攝自X）

這項活動引起附近居民抗議，質疑「在車站、公園這種公共場所大肆宣揚色情內容，真的讓人厭惡」、「這種活動不用分級嗎？」。不少家長更在網路發起串聯，向中野區政府抗議。

對此，中野區政府解釋，主辦單位確實依規定申請活動，但沒有寫明詳細活動內容，故誤解為普通的中野盂蘭盆舞節暖身活動。另外，區政府指出主辦單位並未申請魔鏡號駛入公園，所以毫不知情。

SOD「粉紅盂蘭盆舞」前夜祭活動還大肆宣傳。（翻攝自X）SOD「粉紅盂蘭盆舞」前夜祭活動還大肆宣傳。（翻攝自X）

