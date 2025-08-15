曲家瑞買下「流浪漢全身服飾」 20年後2人重逢了！

曲家瑞（左）驚喜巧遇20年前賣她全身服飾的流浪漢。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕因《康熙來了》爆紅、以幽默直率形象深受喜愛的藝術家曲家瑞，近日在社群分享一段發生於20多年前的紐約奇遇。她當時在街頭遇見一位名叫Headley的流浪漢，被他繽紛誇張的穿著吸引，最後竟突發奇想買下對方全身的衣服。沒想到事隔20年，她竟在紐約街頭再度與他相遇，掀起一波網友熱議。

曲家瑞回憶，當年搭計程車時，從車窗瞥見一個色彩繽紛的身影，直覺告訴她必須追上去確認。提前下車、沿街追了兩條街後，她果真見到了Headley。雖然對方身上有濃烈氣味，但她卻越看越著迷，讚嘆他的服裝是從街頭廢棄物中自行拼縫而成，混搭與色彩運用充滿創意與故事性。

請繼續往下閱讀...

曲家瑞（左）與Headley於20年後再次邂逅。（翻攝自IG）

起初，Headley對「賣掉全身衣服」的提議感到詫異並婉拒，但曲家瑞在路邊與他聊了3個小時，最終說服對方成交。她將這套服飾帶回台北珍藏至今，視為藝術靈感的寶貴收藏，也成為她人生中一次別具意義的冒險。

曲家瑞透露，日前她在紐約搭車時，再度從車窗看到熟悉的色彩身影，立刻下車追上，驚喜確認是Headley本人。雖然對方依舊忙於自己的世界，但這段跨越時空的重逢，讓她深感人生中許多美好瞬間都來自當下的直覺行動，「想太多，機會就會流失。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法