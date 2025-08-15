幻藍小熊成員突曝當「小媽媽」！素顏騎車被認出嚇傻

女團「幻藍小熊」今（15）日出席「小公視口袋影展開展暨口袋小子X一卡通聯名記者會」。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女團「幻藍小熊」今（15）日出席「小公視口袋影展開展暨口袋小子X一卡通聯名記者會」，為開台一周年的小公視慶生，團體更與動畫IP《妖果小學》跨界合作推出「2025小公視一起搖擺」主題歌《SWING DANCE》，成員們也分享幕後拍攝MV心得，直呼這次能與小公視合作很榮幸。

幻藍小熊成員NICO、XXIN、采甄、毓、許媛媛、AYEON出席記者會，談及與公視的緣分，毓說她們從小是看《水果冰淇淋》長大，這次能夠合作覺得很榮幸；許媛媛說自己小時候很愛看卡通，提到她有一名差9歲的弟弟，常常要幫忙照顧，覺得自己像小媽媽，還不忘叮囑弟弟：「長大要孝順我」。

「2025小公視一起搖擺」主題歌《SWING DANCE》歌詞結合中、英、韓文，帶出不同樣貌小妖的鮮明性格，也以輕快的節奏搭配小妖們的活潑律動，讓孩子感受到偶像不僅是舞台上的表演者，更是能用音樂和故事啟發生活態度的學習對象。在MV中，小妖踏上旅程來到人類世界尋找幻藍小熊，象徵著小公視希望每個孩子都能找到屬於自己的生命節奏，也希望身邊的大人能夠給予支持。

AYEON表示：「在我成長過程中，喜歡的歌手在我的生活中占據了很大一部分，看著那些歌手達成了夢想，讓我也想像他們一樣，給年輕朋友們帶來很多好的影響。」毓也勉勵孩子：「你不用很厲害才能開始，但是你要開始才能很厲害！」NICO坦言：「我希望孩子們都能勇敢的做自己想要做的事，不要怕別人的言論！」

幻藍小熊目前積極在台、韓兩地方發展，每月往返最多飛4趟，不過他們還是會找時間休息，共同興趣是騎單車，NICO還分享有次騎車時被粉絲認出，但因為覺得自己素顏看起來又很狼狽，沒等到對方打招呼自己就嚇得飛速騎遠。

