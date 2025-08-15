晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

幻藍小熊成員突曝當「小媽媽」！素顏騎車被認出嚇傻

女團「幻藍小熊」今（15）日出席「小公視口袋影展開展暨口袋小子X一卡通聯名記者會」。（記者王文麟攝）女團「幻藍小熊」今（15）日出席「小公視口袋影展開展暨口袋小子X一卡通聯名記者會」。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女團「幻藍小熊」今（15）日出席「小公視口袋影展開展暨口袋小子X一卡通聯名記者會」，為開台一周年的小公視慶生，團體更與動畫IP《妖果小學》跨界合作推出「2025小公視一起搖擺」主題歌《SWING DANCE》，成員們也分享幕後拍攝MV心得，直呼這次能與小公視合作很榮幸。

幻藍小熊成員NICO、XXIN、采甄、毓、許媛媛、AYEON出席記者會，談及與公視的緣分，毓說她們從小是看《水果冰淇淋》長大，這次能夠合作覺得很榮幸；許媛媛說自己小時候很愛看卡通，提到她有一名差9歲的弟弟，常常要幫忙照顧，覺得自己像小媽媽，還不忘叮囑弟弟：「長大要孝順我」。

女團「幻藍小熊」今（15）日出席「小公視口袋影展開展暨口袋小子X一卡通聯名記者會」。（記者王文麟攝）女團「幻藍小熊」今（15）日出席「小公視口袋影展開展暨口袋小子X一卡通聯名記者會」。（記者王文麟攝）

「2025小公視一起搖擺」主題歌《SWING DANCE》歌詞結合中、英、韓文，帶出不同樣貌小妖的鮮明性格，也以輕快的節奏搭配小妖們的活潑律動，讓孩子感受到偶像不僅是舞台上的表演者，更是能用音樂和故事啟發生活態度的學習對象。在MV中，小妖踏上旅程來到人類世界尋找幻藍小熊，象徵著小公視希望每個孩子都能找到屬於自己的生命節奏，也希望身邊的大人能夠給予支持。

AYEON表示：「在我成長過程中，喜歡的歌手在我的生活中占據了很大一部分，看著那些歌手達成了夢想，讓我也想像他們一樣，給年輕朋友們帶來很多好的影響。」毓也勉勵孩子：「你不用很厲害才能開始，但是你要開始才能很厲害！」NICO坦言：「我希望孩子們都能勇敢的做自己想要做的事，不要怕別人的言論！」

女團「幻藍小熊」今（15）日出席「小公視口袋影展開展暨口袋小子X一卡通聯名記者會」。（記者王文麟攝）女團「幻藍小熊」今（15）日出席「小公視口袋影展開展暨口袋小子X一卡通聯名記者會」。（記者王文麟攝）

幻藍小熊目前積極在台、韓兩地方發展，每月往返最多飛4趟，不過他們還是會找時間休息，共同興趣是騎單車，NICO還分享有次騎車時被粉絲認出，但因為覺得自己素顏看起來又很狼狽，沒等到對方打招呼自己就嚇得飛速騎遠。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中