小禎鬧翻造型師大動作切割！好友佩甄鬆口揭內情：她打來一直哭

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎上個月突發聲明切割曾合作的造型師麥詩婷，並強調目前雙方已經結束合作關係，並提到希望對方能從社群移除藝人的相關影像，避免讓外界誤認彼此仍有合作關係，不過小禎並未對此事多做說明，讓外界都摸不著頭緒。今（15）好友佩甄出席公益活動，被問及此事她也透露細節，更直呼當時小禎哭著打電話給她。

小禎過去以該名造型師合作6年，上個月小禎突大動作發聲明表示雙方已結束合作，麥詩婷則同樣發聲表達不解，並委託律師處理後續相關程序。佩甄則說自己不清楚細節，不過有勸小禎不要生氣，每個人都有工作立場，合不來就算了，「小禎就是很放感情，想把同事當朋友，但也不是每個同事都能變成朋友。」

佩甄還透露當時自己在美國，人在法國的小禎還打電話給佩甄哭訴，「她打來說她很受傷難過，都在法國了，我就叫她別哭了、好好去度假，她在台灣有經紀人有團隊，他們會處理好。」隨即更話鋒一轉直呼：「我那天要去看新好男孩（Backstreet Boys）欸，我心情超好，她在那邊悲傷！」

佩甄與小禎兩人搭檔主持Podcast節目獲得不小的回響，佩甄則說自己還不清楚收益，但有不少廠商置入，也盼能透過節目傳遞正向觀念。而她今參加人安基金會與7-ELEVEN攜手零錢捐公益募款記者會，提到年輕時遇低潮，是徐乃麟幫忙、帶著她上節目，至今想到都還是很感激徐乃麟拉她一把，才有現在的自己，她也不忘號召大家一起公益捐款，幫助寒士三餐溫飽。

