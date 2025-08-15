晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小禎鬧翻造型師大動作切割！好友佩甄鬆口揭內情：她打來一直哭

佩甄今出席公益活動。（記者胡舜翔攝）佩甄今出席公益活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎上個月突發聲明切割曾合作的造型師麥詩婷，並強調目前雙方已經結束合作關係，並提到希望對方能從社群移除藝人的相關影像，避免讓外界誤認彼此仍有合作關係，不過小禎並未對此事多做說明，讓外界都摸不著頭緒。今（15）好友佩甄出席公益活動，被問及此事她也透露細節，更直呼當時小禎哭著打電話給她。

小禎上個月突發聲明切割曾合作的造型師。（資料照，記者陳奕全攝）小禎上個月突發聲明切割曾合作的造型師。（資料照，記者陳奕全攝）

小禎過去以該名造型師合作6年，上個月小禎突大動作發聲明表示雙方已結束合作，麥詩婷則同樣發聲表達不解，並委託律師處理後續相關程序。佩甄則說自己不清楚細節，不過有勸小禎不要生氣，每個人都有工作立場，合不來就算了，「小禎就是很放感情，想把同事當朋友，但也不是每個同事都能變成朋友。」

佩甄還透露當時自己在美國，人在法國的小禎還打電話給佩甄哭訴，「她打來說她很受傷難過，都在法國了，我就叫她別哭了、好好去度假，她在台灣有經紀人有團隊，他們會處理好。」隨即更話鋒一轉直呼：「我那天要去看新好男孩（Backstreet Boys）欸，我心情超好，她在那邊悲傷！」

佩甄號召大家一起公益捐款。（記者胡舜翔攝）佩甄號召大家一起公益捐款。（記者胡舜翔攝）

佩甄與小禎兩人搭檔主持Podcast節目獲得不小的回響，佩甄則說自己還不清楚收益，但有不少廠商置入，也盼能透過節目傳遞正向觀念。而她今參加人安基金會與7-ELEVEN攜手零錢捐公益募款記者會，提到年輕時遇低潮，是徐乃麟幫忙、帶著她上節目，至今想到都還是很感激徐乃麟拉她一把，才有現在的自己，她也不忘號召大家一起公益捐款，幫助寒士三餐溫飽。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中