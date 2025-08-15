晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄧佳華人在監獄IG無預警更新 前女友簡簡到底分了沒？

網紅鄧佳華（左）一入獄，簡簡就片面宣布分手。（翻攝自臉書）網紅鄧佳華（左）一入獄，簡簡就片面宣布分手。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕行為備受爭議的滋事型網紅「FBI帥哥」鄧佳華，因2023年偷拍女性裙底風光遭判刑6個月，無力支付18萬罰款的他目前正在蹲大牢。未料，鄧佳華前腳入獄，官宣不久的女友簡簡卻單方面宣布分手，日前鄧佳華IG限時動態更新，竟然是簡簡的長腿辣照，兩人到底分手沒？搞得大家一頭霧水。

鄧佳華無預警更新限時動態，內容竟然是簡簡曬腿照。（翻攝自IG）鄧佳華無預警更新限時動態，內容竟然是簡簡曬腿照。（翻攝自IG）

原來鄧佳華入獄期間，社群帳號交由前女友簡簡代管，日前更新的內容，就是簡簡轉發自己的新照片。照片中的簡簡坐在床邊，手上拿著杯子，露出一雙美腿，還配著文字：「長腿系列～再挖出來貼貼」，更誇張標註自己的IG帳號。

鄧佳華因繳不出18萬罰款，選擇入監服刑。（翻攝自臉書）鄧佳華因繳不出18萬罰款，選擇入監服刑。（翻攝自臉書）

發現事情不單純的網友紛紛湧入並留言痛批：「還在利用鄧的流量真的有夠噁心的」、「蝦到不能在蝦，憑什麼一直用鄧佳華的IG發你自己的動態」。

原來鄧佳華被片面分手之後，由於人在牢裡，沒有索回自己社群帳號管理權，因此帳號都還在簡簡手上，兩人都已經分手了，簡簡仍利用鄧佳華的流量發自己的照片，難怪網友也不忍了。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中