鄧佳華人在監獄IG無預警更新 前女友簡簡到底分了沒？

網紅鄧佳華（左）一入獄，簡簡就片面宣布分手。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕行為備受爭議的滋事型網紅「FBI帥哥」鄧佳華，因2023年偷拍女性裙底風光遭判刑6個月，無力支付18萬罰款的他目前正在蹲大牢。未料，鄧佳華前腳入獄，官宣不久的女友簡簡卻單方面宣布分手，日前鄧佳華IG限時動態更新，竟然是簡簡的長腿辣照，兩人到底分手沒？搞得大家一頭霧水。

鄧佳華無預警更新限時動態，內容竟然是簡簡曬腿照。（翻攝自IG）

原來鄧佳華入獄期間，社群帳號交由前女友簡簡代管，日前更新的內容，就是簡簡轉發自己的新照片。照片中的簡簡坐在床邊，手上拿著杯子，露出一雙美腿，還配著文字：「長腿系列～再挖出來貼貼」，更誇張標註自己的IG帳號。

鄧佳華因繳不出18萬罰款，選擇入監服刑。（翻攝自臉書）

發現事情不單純的網友紛紛湧入並留言痛批：「還在利用鄧的流量真的有夠噁心的」、「蝦到不能在蝦，憑什麼一直用鄧佳華的IG發你自己的動態」。

原來鄧佳華被片面分手之後，由於人在牢裡，沒有索回自己社群帳號管理權，因此帳號都還在簡簡手上，兩人都已經分手了，簡簡仍利用鄧佳華的流量發自己的照片，難怪網友也不忍了。

