陳芳語回歸單身變超辣 緊身衣「背面挖大洞」自信秀美背

女星陳芳語先前和交往多年的男友分手，回歸單身的她外型依舊亮眼。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳芳語先前爆出和交往多年的「血肉果汁機」鼓手彥文分手，不過近日她已逐漸重拾好心情，昨（14）日在IG曬出穿著火辣的逛街照片，服裝後背更是直接大挖空，相當性感，貼文一發出立刻吸引大批粉絲按讚。

陳芳語穿超辣逛街，一轉背面直接大挖空，相當性感。（翻攝自IG）

陳芳語大方秀出纖細美背。（翻攝自IG）

從貼文照片中可見陳芳語單穿一件黑白相間的無袖連身短褲裝，緊身設計不但勾勒出凹凸有致的好身材，也帶點簡約運動感，其中幾張背影照露出幾乎沒有布料遮擋的纖細美背，下半身則搭配米色長靴，不僅拉長腿部線條也露出結實的大腿，性感程度爆表。

事實上，陳芳語先前的身型較豐滿，但她卻靠飲控、運動成功瘦下12公斤，毅力驚人，陳芳語表示自己都在晚飯後禁食長達12小時，在這段時間裡只能喝水，讓身體有時間進行代謝。

