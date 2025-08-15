蔡少芬老公張晉死裡逃生 香港現身臉色「青筍筍」

香港女星蔡少芬（左）與老公張晉感情甜蜜。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕《後宮甄嬛傳》當中掌管六宮的皇后娘娘蔡少芬，是香港最年輕的戲后，先前傳出蔡少芬一家人出國旅行時，蔡少芬老公張晉突然心臟病發，嚇得她六神無主。之後張晉在香港安排心臟植入支架手術，死裡逃生的張晉彷彿在鬼門關前走一遭，日前民眾在香港街頭遇見蔡少芬一家人，張晉不但暴瘦、臉色「青筍筍」，佝僂著身子的他，看起來風一吹就要倒。

張晉先前摔傷腿，之後更爆出心臟出問題。（香港星島日報）

51歲的蔡少芬與張晉結婚17年，育有2女1子，家庭幸福美滿。張晉曾在《披荊斬棘的哥哥》提到心臟病發的情景，表示除了胸口劇痛之外，也無法發聲求救。好在後來心臟支架手術成功，成功跨過人生的坎。

有民眾目擊蔡少芬（右）與張晉現身香港街頭。（香港星島日報）

暴瘦的張晉（紅框處）顯得氣色不佳，跟在蔡少芬（中）身後。（香港星島日報）

死裡逃生的張晉日前現身香港街頭，根據目擊民眾說，張晉當天戴著一頂黑色鴨舌帽，並著黑衣黑褲，跟在蔡少芬身後，夫妻雖著情侶裝，體重急速往下掉的張晉走路時步履蹣跚且駝著背，明顯萎靡不振，加上臉色青白、雙眼無神、雙頰凹陷，氣色不是很好。

張晉大病過後，先前已經復工進行《披荊斬棘的哥哥》拍攝工作，許多人認為他似乎尚未恢復元氣，都勸他多多休養為宜。

