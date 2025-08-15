趙正平見沈玉琳罹癌嚇壞 急停吃保健品 笑稱「我也快瘦成他」

沈玉琳（左圖）近日與家人在醫院慶祝父親節。（本報合成/資料照，記者胡舜翔攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期多位藝人停止服用保健食品，趙正平也緊急停止服用！他表示在得知沈玉琳罹癌後，馬上停止服用保健食品。他還分享近期在為戲瘦身，認為沈玉琳是減肥過瘦導致罹癌，並聲稱：「我也快要像他（沈玉琳）那麼瘦了！」

趙正平進棚錄影前遭問沈玉琳一事，他表示看見沈玉琳於社群媒體更新近況照片，認為沈玉琳過度減肥，導致疾病找上門。他認真表示：「他是真的自己那麼瘦，導致生病，不然不會生病。」他還自曝得知沈玉琳罹癌後，馬上停止服用保健食品，「錢花了都有感，都是吃安慰的啦！」

趙正平分享自己的養身法則，正常作息、戒酒、規律飲食。他為戲瘦身、飲食控制，目標瘦身20公斤，現在已瘦4公斤，他自爆遭醫生虧：「跳海必較快。」他還分享自己買了彈力帶回家運動，以免去健身房遭教練嚴格訓練。

☆飲酒過量，有害健康☆

