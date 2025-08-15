晴時多雲

娛樂 最新消息

佩甄突認17年婚姻有危機「給很多機會」 飛美國2週燒百萬

佩甄擔任14年人安基金會公益大使。（記者胡舜翔攝）佩甄擔任14年人安基金會公益大使。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎、實習記者譚曉曼／台北報導〕佩甄擔任14年人安基金會公益大使，今（15）日出席基金會與7-ELEVEN攜手零錢捐公益募款記者會，她與醫師尪王祚軒結婚17年，仍時常在社群上曬恩愛，佩甄被問及昨女星大牙離婚消息，她突坦言有些時候人會為了小孩退一步，「我給過他（指老公）很多次機會。」

大牙與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威結婚5年，昨突拋震撼彈宣布離婚，佩甄則認為他們都很成熟的面對，畢竟感情的事勉強不來，她也有感而發提到，如果夫妻倆有小孩後要離婚比較複雜，在經營家庭上很多時候都會以大局為重。

佩甄擔任14年人安基金會公益大使。（記者胡舜翔攝）佩甄擔任14年人安基金會公益大使。（記者胡舜翔攝）

佩甄坦言十多年的婚姻難免會有不開心、意見不合的時候，但她與老公目標一致，就是要讓家庭圓滿，也認為在有愛的情況下，雙方會努力往好的方向調整，「像我在意的是他沒時間陪我，那他就要撥時間，可以多規劃跟家人出國旅遊。」

今年佩甄帶著孩子到美國洛杉磯參加為期兩個禮拜暑期課程，老公王祚軒前面雖有工作，但第二個禮拜也飛去美國與家人共度暑假，佩甄這趟美國行也有感通膨現象，除了學費變貴外，食衣住行費用也跟著上漲，去看一場演唱會的時間停車費用就要50美金（約台幣1499元），隨便一餐都要花上千元台幣，「飲料要6美金（約台幣179元），河粉7、8年前吃是8美金（約台幣239元），現在要16塊（台幣479元）。」也說這趟兩個禮拜的旅程花費粗估超過百萬。

佩甄擔任14年人安基金會公益大使。（記者胡舜翔攝）佩甄擔任14年人安基金會公益大使。（記者胡舜翔攝）

不過佩甄就讀高二的女兒已經確定要去美國念大學，她也說一直有為兒女準備讀書基金，目前也讓女兒自由選擇，看她比較心儀哪所學校。

