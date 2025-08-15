晴時多雲

娛樂 最新消息

郁方兒半夜報喜「可能合照黃仁勳」 網歪樓：爸爸是不是身兼多職

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星郁方與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚多年，育有2子1女。她今（15）日在社群分享家中「父子互整」的趣味事件，讓粉絲看完直呼「根本是家庭喜劇」。

郁方（左）在FB分享老公陳昱羲（中）跟小兒子的趣味對話，兒子甚至開玩笑表示黃仁勳（右）可能會一起合照。（翻攝自FB；資料照，記者廖振輝攝）郁方（左）在FB分享老公陳昱羲（中）跟小兒子的趣味對話，兒子甚至開玩笑表示黃仁勳（右）可能會一起合照。（翻攝自FB；資料照，記者廖振輝攝）

郁方發文透露，老公平時睡眠時間短，為了讓他睡得更沉，全家特別加裝「加密版鋼鐵門」和「加厚隔音窗簾」，幾乎杜絕任何聲音與光線。沒想到半夜1點，小兒子Max興奮衝進房間，把熟睡的爸爸搖醒，急報喜訊：「我得了五個獎，黃仁勳可能會跟我拍照！」讓爸爸只能迷糊道賀，睡意全失。

然而，這段睡眠被打斷的遺憾，爸爸在凌晨5點「加倍奉還」。他闖進兒子房間，用同樣的語氣與動作大喊：「兒子！恭喜你得到五個獎！」小兒子氣得抱怨：「現在才五點！」沒想到爸爸立刻回擊：「那你幹嘛半夜一點衝來我房間？」父子間的有來有往，笑翻一票網友。

郁方在FB發文分享家庭趣事。（翻攝自FB）郁方在FB發文分享家庭趣事。（翻攝自FB）

此外有網友開玩笑直呼，陳昱羲與輝達執行長黃仁勳有幾分神似，還打趣留言：「爸爸是不是有分身？白天當珠寶總經理，晚上搞晶片！」讓這段深夜趣事更添話題性。

