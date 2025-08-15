黎智英終局之戰！一塊巧克力改寫命運 從佐丹奴到《蘋果日報》捍衛自由

黎智英歷經白手起家的企業家，到直面中共政治壓力的媒體人。（美聯社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港回歸中國28週年之際，77歲壹傳媒及《蘋果日報》創辦人黎智英，今（15日）將迎來國安法案件的最後陳詞結案階段，從白手起家的服飾品牌創辦人到直面北京壓力的媒體人，他的人生關鍵轉折，始於童年時的一塊巧克力，以及1989年的六四天安門事件。如今，黎智英已在最高戒備監獄度過1600多天，終局之戰在即，國際社會高度關注。

黎智英1947年出生於中國，童年家境困苦，8、9歲便在火車站搬運行李養活妹妹與智障姊姊，有次替香港旅客搬運行李，對方沒有給錢，而是遞上一塊來自香港的巧克力，那是他第一次見到並嚐到巧克力，覺得是「天下間最美味的東西」，更在心中種下對香港的嚮往；12歲那年，他只帶著1港元偷渡赴港，成為工廠童工，靠勤奮與毅力一步步翻轉命運。

1981年，黎智英創立服飾品牌「佐丹奴」，憑著毛衣與馬球衫事業迅速累積逾12億美元財富，成為香港知名企業家。然而1989年的六四天安門事件，徹底改變了黎智英的人生軌跡，事件讓他回想起家鄉與母親的遭遇，也意識到言論自由的重要，從此轉向媒體領域，創辦《壹週刊》與《蘋果日報》，並自掏腰包捐出超過1億美元支持香港民主運動。

2020年底，黎智英因涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力」及「串謀發布煽動刊物罪」遭逮捕，案件於2023年開審，他的故事被拍成紀錄片《香港人：黎智英為自由奮戰》，見證從一塊巧克力啟程，到創業致富，再到為新聞自由付出一切的旅程。結案之日，黎智英的判決結果不僅關乎個人命運，更牽動香港新聞與言論自由的未來。

