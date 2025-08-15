大牙離婚後重返戲劇圈 昔月入「僅1萬」對比宥勝妻再掀熱議

大牙（左）宣布離婚後再度因為收入被拿來與宥勝的妻子（右）做比較。（組合照，翻攝自IG、臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大牙」周宜霈昨（14）日親口證實與羽球教練「阿廖師」廖勛威婚姻告終，消息震動演藝圈，也讓外界再次想起她在「MeToo」事件後的艱難生活。當年她因勇敢指控「黑人」陳建州性騷擾，演藝工作全面暫停，收入一度掉到僅剩1萬元，甚至自嘲成了「老公養的米蟲」。

大牙（左）宣布與阿廖師（右）結束5年婚姻。（翻攝自IG）

雖然最終法院裁定大牙不起訴，但她在螢光幕前消失了許久，生活壓力接踵而來。相較之下，宥勝妻子慈惠即使在丈夫涉及強制猥褻爭議時，仍能獲得廠商青睞，維持龐大的網路影響力。「一個月36檔團購」的收入與曝光量遠超同業，讓不少網友再度感嘆：「同樣面對負面事件，命運卻天差地遠」。

如今，大牙將透過八點檔《百味人生》回歸戲劇圈，重新出現在觀眾眼前，終於讓生活迎來轉機。過去一年，MeToo吹哨者德州媽媽、旅法網紅Zofia公開聲援大牙，Zofia更直言：「36檔團購可以飽到吐」，而大牙卻只剩1萬元生活費，這份落差再次成為網友熱議的話題焦點。

