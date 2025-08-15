晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大牙離婚後重返戲劇圈 昔月入「僅1萬」對比宥勝妻再掀熱議

大牙（左）宣布離婚後再度因為收入被拿來與宥勝的妻子（右）做比較。（組合照，翻攝自IG、臉書）大牙（左）宣布離婚後再度因為收入被拿來與宥勝的妻子（右）做比較。（組合照，翻攝自IG、臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大牙」周宜霈昨（14）日親口證實與羽球教練「阿廖師」廖勛威婚姻告終，消息震動演藝圈，也讓外界再次想起她在「MeToo」事件後的艱難生活。當年她因勇敢指控「黑人」陳建州性騷擾，演藝工作全面暫停，收入一度掉到僅剩1萬元，甚至自嘲成了「老公養的米蟲」。

大牙（左）宣布與阿廖師（右）結束5年婚姻。（翻攝自IG）大牙（左）宣布與阿廖師（右）結束5年婚姻。（翻攝自IG）

雖然最終法院裁定大牙不起訴，但她在螢光幕前消失了許久，生活壓力接踵而來。相較之下，宥勝妻子慈惠即使在丈夫涉及強制猥褻爭議時，仍能獲得廠商青睞，維持龐大的網路影響力。一個月36檔團購」的收入與曝光量遠超同業，讓不少網友再度感嘆：「同樣面對負面事件，命運卻天差地遠」。

如今，大牙將透過八點檔《百味人生》回歸戲劇圈，重新出現在觀眾眼前終於讓生活迎來轉機。過去一年，MeToo吹哨者德州媽媽、旅法網紅Zofia公開聲援大牙，Zofia更直言「36檔團購可以飽到吐」，而大牙卻只剩1萬元生活費，這份落差再次成為網友熱議的話題焦點。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中