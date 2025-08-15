晴時多雲

娛樂 最新消息

日劇男神高橋一生竟成情敵！楊大正得知「第一反應」笑翻眾人  

〔記者蕭方綺／台北報導〕「日劇男神」高橋一生在台劇《零日攻擊》中和連俞涵在大學時代曾是戀人，而楊大正戲裡也是連俞涵前男友，如何看待「情敵」高橋一生？他笑說：「我第一次看到高橋一生的時候，就知道『慘了』。」讓旁人聽了哈哈大笑。雖與高橋一生在劇中同為女主角的舊情人，但私下毫無競爭心，反而真心祝福角色的選擇。他也邀請日本觀眾9月到東京Live House支持他所屬的滅火器樂團的演出。

高橋一生（右）與連俞涵在《零日攻擊》是昔日情侶檔。（牽猴子提供）高橋一生（右）與連俞涵在《零日攻擊》是昔日情侶檔。（牽猴子提供）

談到劇中與高橋一生的愛情戲，連俞涵高喊「愛情不用翻譯」，她說「人的情感有時候有語言無法訴說的部分」，儘管跟真實世界中跟高橋語言不通，但他們在這部劇中「有很多透過眼神交流的部分」。

連俞涵和高橋一生有不少遭黑衣人追捕的動作戲，連俞涵說她一度因本能反擊，「我一直拿包包打黑衣人，把他們打飛，他們都抓不住我。後來導演才叫他們要抓緊一點，說我不可以比高橋會打。」

連俞涵在《零日攻擊》飾演主播。（牽猴子提供）連俞涵在《零日攻擊》飾演主播。（牽猴子提供）

不只動作戲賣命，連俞涵播起新聞也很拼命，她每集都會出現，即使沒露面，也有播報聲音，「除了我自己的第3集，1到10集的新聞都要我播，所以我還到綠key棚內繼續拍。而且不同集數的導演還會修改，所以我到今年還有去補錄。」

連俞涵為此進入真實的新聞台實習及拍攝，「我們梳化時，他們還沒下班；拍到凌晨也還有人在；到早上，要趁他們進來工作之前趕快撤。他們是每天這樣，雖然我只是扮演，好像身歷其境。」

連俞涵在家也看各家主播播新聞，並請主播老師指導，檢視自己播新聞的狀態，「我還跑去空曠的地方請朋友聽我讀新聞稿，試看看如果沒字幕，朋友有沒有聽得清楚我播報的內容。」劇中有段在主播台上專訪杜汶澤，連俞涵笑說：「杜哥看到主播有讀新聞稿的機器，也很想要的樣子，是非常幽默又溫和的人。」

楊大正（左）與吳昆達在《零日攻擊》都在電視台上班。（牽猴子提供）楊大正（左）與吳昆達在《零日攻擊》都在電視台上班。（牽猴子提供）

高橋一生與連俞涵有今昔兩個時空的對手戲，包括大學時代是一對戀人。高橋一生表示：「連俞涵是一位非常柔軟、內心堅強的演員。即使鏡頭不在拍，她也能持續保有角色的情緒，並自然地融入場景當中。我們跨越語言的隔閡，在片場中彼此作為『人』來對待與交流。儘管本作品蘊含政治議題，但我們所詮釋的並不是國家，而是兩個人的關係本身。在這些細膩的互動中，連俞涵展現了極高的誠意，讓我更想在台詞以外的層面傳達更多情感。」

《零日攻擊》每周六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

點圖放大body

