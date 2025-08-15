E奶琵琶女神搭訕洋男竟被罵「台女Easy」！她怒開嗆：只看到自卑

「琵琶女神」丘涵憑藉傲人E罩杯與精湛琴藝走紅，目前轉戰YT領域。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女子國樂團體「無雙樂團」前琵琶手丘涵憑藉傲人E罩杯與精湛琴藝走紅，目前轉戰YT領域。沒想到在丘涵最新上傳的影片中，搭訕了一名德國籍男生，竟引來部分網友寫下「台女Easy（簡單）」、「洋腸而去」等仇女留言。事後丘涵也將惡毒留言截圖下來，親自發文回擊。

丘涵在最新影片中搭訕了一名德國籍男生，竟遭網友嗆「台女Easy」。（翻攝自YT）

丘涵搭訕外國男竟意外引不少仇視女性的留言。（翻攝自YT）

丘涵近日上架一部在德國紅燈區拍攝的影片，過程中更搭訕一名德國帥哥，沒想到竟遭到部分網友批評。她於14日在IG限時曬出多則惡毒留言，包含「台女Easy」、「洋腸而去」、「原來這就是台女看到洋男的反應」、「有頂到肺嗎」、「怎麼一看到外國人就不恐男了」，讓她覺得相當無奈又生氣，「為什麼在國外搭訕男店員，就會遇到這種仇視女生的言論？」

面對這些仇視女性的留言，丘涵反嗆：「只感受到這些人的自我認同不足跟自卑感」，認為應該要用更開闊的態度看待跨國戀情。

