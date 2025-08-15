晴時多雲

娛樂 最新消息

親民攏是假！許聖梅揭「大咖女星」真面目 私下咆哮丟禮物

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年有諸多韓國藝人來台灣舉辦活動，總是展現親民一面，與粉絲熱情互動。然而，資深媒體人許聖梅爆料，自己曾目睹一位形象良好的大咖韓國女星，私下超難搞，不僅要求繁多，還會瘋狂抱怨，甚至把粉絲送的禮物丟掉。

許聖梅爆料韓國大咖女星私下很難搞。（翻攝自YT）許聖梅爆料韓國大咖女星私下很難搞。（翻攝自YT）

許聖梅近日登上節目《娛樂頭版頭》分享，韓國經紀公司在業界以強勢著稱，他們的作風非常直接。她舉例說明，有一位韓國女星來台灣舉辦見面會，接洽主辦單位時立刻開出條件，從飲食到住宿都有嚴格規範，「你不要覺得五星級就可以了，因為他會要求很多，如果每天有健身運動習慣，他要你拍他的健身房給他看。」

除此之外，許聖梅透露，這位女星有多項特別需求，由於她的粉絲過於熱情，因此要聘請4位保鑣，並且在現身前就要知道保鑣的位置；再者活動上的問答腳本，必須由韓國經紀公司操刀，「他們把腳本寫得主持人就是個白癡」，導致許多主持人不願再接韓星活動；最後女星要提前得知服裝搭配，就算是配合代言產品，只要她不滿意就會要求修改，否則就不穿。

許聖梅透露，粉絲送的花束全被丟掉。（翻攝自YT）許聖梅透露，粉絲送的花束全被丟掉。（翻攝自YT）

許聖梅說，搞定所有前置作業後，活動現場必是擠滿粉絲，大家輪流上台互動，而這名女星就曾小聲向翻譯咆哮，「為什麼時間這麼久？」但是表情卻是維持笑容，而活動結束後，雖然經紀人會收走部分禮物，但粉絲送的花束會全被丟棄，許聖梅苦勸：「真的不要再買了，你知道那現場工作人員清得很辛苦，他們都不帶走的，而且會覺得這東西很麻煩，前一秒表現很開心，可是後面她根本全部丟掉。」

