回歸初心！魔力紅暌違4年出輯 主唱亞當曝出道逾20年經營秘訣

魔力紅成團逾20年寫下無數經典與紀錄。（環球音樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕獲葛萊美肯定的天團魔力紅今（15）日推出暌違4年的全新第8張專輯《Love Is Like》，主唱亞當李維不僅在最新同名主打MV中大秀好身材，近期受訪也分享魔力紅成團逾20年成員間依舊保持好感情的秘訣。

魔力紅成團逾20年寫下無數經典與紀錄，亞當在近期訪問中表示經營樂團就像婚姻一樣，「就是溝通，以及真誠、認真對待我們覺得對的事情，並且愛著對方。只要和對的人一起，其實一起經營一個樂團是超級簡單的事，所以我覺得我超幸運！我愛我的兄弟們。」

提到這次全新專輯《Love Is Like》，亞當形容一切彷彿回歸到樂團的創作初心，「我們不去在意適合什麼樣的風格，而是自然地創作音樂。這就是我們職業生涯剛起步時，能夠脫穎而出的方式。」

魔力紅主唱亞當李維在大秀好身材 。（翻攝自YouTube）

專輯最新同名主打歌《Love Is Like》MV 中，亞當身穿扣子沒扣好的格紋襯衫，輕快漫步紐約街頭，沿路打賞街頭藝人，與攤販互動，中間被拉進一台加長型禮車裡，嘻哈巨星小韋恩現身帶來一段饒舌為歌曲畫龍點睛。亞當更在後段直接脫掉上衣，帥氣跳上一台路邊的車子，下車後更做出假裝倒立喝酒的絕技，隨興自在的氛圍與歌曲樂風相輔相成。

魔力紅全新專輯《Love Is Like》已於數位平台上線，實體發行日將於日後公布於「環球音樂 西洋」臉書粉專。

