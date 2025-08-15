黃子佼拚免入獄今進行第7度調解 共和33名被害人和解

黃子佼涉收藏大批兒少性影像片，一審被判刑8月，上訴後，高院今召開第7度調解庭，又有4名被害人和黃達成調解，目前黃共和33名被害人和解，尚有14人未和解，黃今未出庭，授權律師處理調解事宜。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼因收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人，將他判刑8月徒刑，黃不服上訴，台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理，被害人多達47人；高等法院今召開第7度召開調解庭，黃子佼未出庭，黃的律師團又與4位被害人達成和解，並支付和解金，加上之前6度調解庭已和29名被害人達成調解，目前已和33名被害人和解。

高院審酌黃和被害人調解程序已暫告一段落，定本月20日下午3時30分傳訊黃子佼，再度召開凖備程序庭；據悉，黃子佼方面尚在和未達成和解的14位被害人連繫中，期盼有和解的可能。

請繼續往下閱讀...

法界分析，高院審理將參考和解結果，除非有大幅進展，否則黃很難獲判6月徒刑以下而得以易科罰金，黃恐將面臨坐牢命運。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。

高等法院3月首度開庭，黃承認部份兒少性剝削犯行，但辯稱下載時不知道被害人有未成年人，未侵害個資，黃並請求法官協助他和被害人進行調解。庭後，黃2度鞠躬道歉後搭車離去。5月中，高院再度傳黃子佼出庭，庭後，黃再度90度鞠躬道歉後離去。

另外，台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃追加起訴，併由高院審理，總計已有47位被害人。高院認為，黃子佼有逃亡之虞，緊急傳喚黃子佼到庭，訊後諭令50萬元交保、並限制出境、出海。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法