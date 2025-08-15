晴時多雲

娛樂 最新消息

衝破億元銷售目標 李多慧站台推廣中秋公益禮盒

啦啦隊女神李多慧（左1）化身公益大使，現身台北車站一樓大廳，與身心障礙朋友一起製作月餅並呼籲「趕快來買唷！」（記者邱芷柔攝）啦啦隊女神李多慧（左1）化身公益大使，現身台北車站一樓大廳，與身心障礙朋友一起製作月餅並呼籲「趕快來買唷！」（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕啦啦隊女神李多慧今（15日）化身公益大使，現身台北車站一樓大廳，與身心障礙朋友一起製作月餅並呼籲「趕快來買唷！」她站台推廣的就是衛福部舉辦的「身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動」，今年目標挑戰銷售額突破1億元，邀全民用實際購買力支持公益。

衛福部次長呂建德表示，身心障礙機構與團體全年總銷售額達9億多元，其中中秋檔期約占1億元。雖然今年受風災影響，但他相信台灣民眾的愛心不落人後。每份禮盒都是由身心障礙朋友親手製作，用料豐富、包裝大方，還不斷推陳出新，除了經典月餅，還有咖啡、手工餅乾、文創商品等多元選擇，讓送禮同時也能做公益。

衛福部今天下午在台北車站一樓大廳舉辦「身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動」，號召全民以實際購買力支持身心障礙朋友。（記者邱芷柔攝）衛福部今天下午在台北車站一樓大廳舉辦「身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動」，號召全民以實際購買力支持身心障礙朋友。（記者邱芷柔攝）

今年活動匯集全台20家身心障礙福利機構與團體展售禮盒，更推出5款限量「彗星卡」，民眾在合作商家消費達指定金額即可隨機獲得，增添集卡樂趣。總統賴清德也透過影片獻上祝福，立委林月琴則到場相挺，現場氣氛熱鬧。

衛福部社會及家庭署表示，民眾可透過「優先採購網路商城」秋節專區或撥打專線0800-815-179，一鍵下單，由專人協助選購；企業團購更能提升形象。衛福部誠摯邀請大家「挺好的」，用消費力為身心障礙朋友加油打氣。

