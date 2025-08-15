美女聲優豐崎愛生丈夫蛛膜下出血不治 暫停部分活動

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣聲優豐崎愛生曾為電影《K-ON!輕音部》女主角「平澤唯」配音走紅，擁有不少經典作品。然而，她的經紀公司「Music Ray'n」今（15日）突然宣布，因其配偶驟逝，部分活動暫時取消。

美女聲優豐崎愛生丈夫猝逝，暫停部分活動。（翻攝自IG）

豐崎愛生的經紀公司「Music Ray'n」今天發聲明表示，豐崎愛生的丈夫上（7）月因蜘蛛膜下出血緊急送醫，搶救不治於醫院病逝，經雙方討論後，決定暫停部分活動，並向粉絲及受影響人士致歉。

請繼續往下閱讀...

「Music Ray'n」公告豐崎愛生活動變動，包括取消原定8月30日的《Animelo Summer Live 2025 “ThanXX!”》，改由Sphere成員壽美菜子、高垣彩陽、戶松遙3人出演；至於10月26日的《第7回京都動畫粉絲感謝活動『我們，現在！！ ―京阿尼的世界展―》、《CITY THE ANIMATION』的世界》仍在協調中。

豐崎愛生經紀公司聲明。（翻攝自官網）

「Music Ray'n」指出，豐崎愛生目前正在接受專業機構的心理輔導，「努力恢復到以往的工作狀態」，盼粉絲能溫暖地守護。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法