陳奕迅要來台灣了！憂鬱症不敢告訴媽媽 被抓包反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Eason」陳奕迅推出演唱會紀錄片，日前在香港舉辦特映會，包括容祖兒、楊千嬅、梁漢文、馮德倫、許志安等人力挺，現場星光熠熠，紀錄片觀賞後，群星也在影聽中合照，氣氛歡樂。

陳奕迅將發行《FEAR and DREAMS》演唱會專輯。（環球音樂提供）

看過紀錄片後，容祖兒直呼心情非常複雜，她真切感受到Eason是一個將生命奉獻給工作的藝術家。蘇永康則表示，Eason打網球受傷時，一直於醫院陪伴，出院後更常打電話鼓勵，安慰他不用擔心

陳奕迅舉辦特映會，藝人好友容祖兒、楊千嬅、梁漢文、馮德倫、許志安、郭偉亮、葉佩雯、岑寧兒現身力挺。（環球音樂提供）

而在歌迷分享會上，Eason透露一直沒有告訴媽媽自己罹患憂鬱症的消息，就怕對方擔心。直到新聞曝光，母親立即打來問他為什麼有這麼大的壓力，對此他解釋：「其實我真的不是很要緊，我的病是很輕微，並不是嚴重到無法走出房門的那種。大家不需要太擔心。」

忙完全球巡演，陳奕迅「FEAR and DREAMS」演唱會專輯也將在8月25日零時於各大數位音樂平台上架，他也將來台灣宣傳。

環球音樂加碼宣布，搶先完成預購的粉絲還可以參加陳奕迅《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片分享會抽選，將有機會在28日與陳奕迅一起現場觀賞紀錄片，詳情可見環球音樂台灣的官方社群公告。

