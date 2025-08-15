曾沛慈喜事就在11月 自爆怕變成「太over的媽媽」

曾沛慈宣布將在北流開唱。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾沛慈宣布將於11月8日首度登上台北流行音樂中心開唱，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，這也是她出道以來規模最大的一場個人演唱會。她笑說，心情就像第一次送小孩上學的媽媽，「想把小朋友的書包塞得很滿很滿，但又怕變成太over的媽媽。」

曾沛慈坦言，這場演唱會幾乎投入了全部心力，「感覺要把畢生心血都傾注在這一晚，有點當成最後一次演唱會的心情在你唱，因為不知道下一次什麼時候會來！」演唱會名稱靈感，來自她的第五張專輯《下週同樣時間》。

首次站上北流舞台，曾沛慈直言緊張到不行，甚至打算向韋禮安、郭靜等「演唱會老手」取經。曲目方面，她透露早在幾個月前就黏著公司同事討論，並在社群開放歌迷許願，但目前仍未完全定案。

在備戰計畫上，她笑稱第一位「教練」可能就是老公，「因為我很容易操之過急，練一天休三天，他會提醒我要有平常心，當那個勒住我韁繩的人。」她也請老公放下盲目的愛，用「嚴厲的導師耳」給予真實建議。曾沛慈更考慮人生首次請一對一專業教練，誓言把體力與唱功練到最佳狀態。

