娛樂 最新消息

IVE張員瑛姊姊演她年輕時！嚴正化曝初見反應：有點擔心

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕嚴正化、宋承憲相隔10年再續前緣，最近於韓劇《金子般我的明星》合作，嚴正化全力放飛形象，宋承憲則霸氣宣告：「是能超越《非常律師禹英禑》的最佳作品！」

嚴正化（左）、宋承憲暌違10年再度合作，在《金子般我的明星》有精彩對手戲。（friDay影音提供）嚴正化（左）、宋承憲暌違10年再度合作，在《金子般我的明星》有精彩對手戲。（friDay影音提供）

《金子般我的明星》劇情描述韓國頂級女明星「壬洗拉」遭遇事故後失憶，沈睡25年醒來後變成了普通的中年婦女「奉清慈」，她試圖找回失去的記憶和過往的輝煌地位，與為了重回重案組而偽裝成她經紀人的交警「獨孤哲」相遇後，展開一連串笑中帶淚的浪漫喜劇故事，劇組於12日召開記者會宣布即將開播。本劇也是嚴正化與宋承憲繼2015年的電影《帥氣的噩夢》之後的首度合作，兩人會呈現何種化學變化也備受關注。

嚴正化在《金子般我的明星》中飾演奉清慈以及壬洗拉。（friDay影音提供）嚴正化在《金子般我的明星》中飾演奉清慈以及壬洗拉。（friDay影音提供）

宋承憲在《金子般我的明星》中飾獨孤哲。（friDay影音提供）宋承憲在《金子般我的明星》中飾獨孤哲。（friDay影音提供）

談到相隔10年再度相遇的心情，嚴正化透露：「在拍情侶照的時候，宋承憲突然跟我說『已經10年了呢』。這次能在電視劇中再見到宋承憲真的很高興，拍得很開心，我全力放飛形象的樣子也變得很可愛、很有趣。」 宋承憲則表示：「明明感覺像是前幾天才拍完《帥氣的噩夢》，一轉眼就過了10年。當時電影只有兩小時的篇幅，這次是12集的電視劇，劇情充滿各種事件與波折，我們真的一起拍得很盡興。」他還接著大膽預告：「我覺得這會是能超越《非常律師禹英禑》的最佳作品」，此言一出立即引起全場一片爆笑。

《金子般我的明星》宋承憲（左起）、嚴正化、導演崔英勳、李伊、吳代煥。（friDay影音提供）《金子般我的明星》宋承憲（左起）、嚴正化、導演崔英勳、李伊、吳代煥。（friDay影音提供）

對於這次在劇中挑戰扮醜，嚴正化大方分享了自己所做的努力：「我特地把頭髮弄得很蓬鬆，想給人一種遮住大半張臉低調度日的感覺；臉上也呈現長期疏於保養、放任斑點不管的樣子。而為了營造發福的模樣，我在衣服裡還多穿了好幾層，拍攝期間也都很自在地吃東西。」她笑稱：「通常拍戲期間是會不斷檢查外貌有沒有哪裡出問題，但這次是為了變得狼狽而頻繁檢查外貌，非常有趣！」

張員瑛的親姊姊張多皒在《金子般我的明星》飾演嚴正化年輕時期。（翻攝自IG）張員瑛的親姊姊張多皒在《金子般我的明星》飾演嚴正化年輕時期。（翻攝自IG）

韓國女團IVE成員張員瑛的親姊姊張多皒，去年藉由《金字塔遊戲》中假面甜心的角色正式以演員身份出道之後，這次在《金子般我的明星》裡飾演年輕時期的「壬洗拉」，與嚴正化的中年造型形成鮮明對比。嚴正化對此表示：「當初知道是由張多皒來演時，我有點擔心，她身材完美又太漂亮了。我們鼻子上都有痣，不過她的幾乎在正中間，而我的是偏一點，覺得很神奇。最後我把痣遮掉並移到與她相同的位置。看過的人都說角色形象銜接得很好，讓我安心不少。」

嚴正化最後還提到，希望《金子般我的明星》能像她去年的作品《車貞淑醫生》一樣受到觀眾喜愛。她感性地說：「雖然現在已不是大家同時打開電視收看的時代，但我們的劇情既有趣又感人，相信會引起觀眾共鳴。」《金子般我的明星》自18日起於friDay影音每週一二晚間10點更新。

