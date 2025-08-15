台北街頭驚見最美電子花車女郎 身分曝光是大咖女星

李千娜站上電子花車宣傳新專輯。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜昨現身台北宣傳，站上了親自打造的電子花車宣傳，吸引民眾圍觀。她笑說：「會忍不住想唱一下、搖一下。」路邊粉絲看到更熱情喊：「好酷啊！李千娜凍蒜！」

李千娜自幼家中經營電子花車，爸爸是鼓手、媽媽是歌手，爸爸甚至將電子花車命名為「千娜舞台秀」。這份深厚的淵源，更加深了她製作首張台語經典翻唱專輯的決心，甚至乾脆直接打造一台電子花車上路。

李千娜斥資打造電子花車，取名「千娜舞台秀」。（環球音樂提供）

李千娜展開一場「很特別」的媒體探班巡迴，她與團隊費時3個多月、斥資七位數，打造記憶中的電子花車，並於昨日正式亮相。

李千娜開心表示：「很興奮！之前都是在工廠看到未成品，這次的電子花車融合原始版本與新穎設計，第一次曝光在大家面前，爸爸已經搶先看到，他也非常感動。」

當車上播放李千娜翻唱的《無法度按捺》，濃厚的復古台語風格讓她成為全場焦點，可說是將現代輕快流行樂與過去復古曲調完美融合，不僅讓上一代聽來有跨越時空的懷舊情懷，也讓新一代更能體驗復古文化。

