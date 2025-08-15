傳藝金曲獎8/23登場！許效舜、楊小黎搭檔主持 表演節目曝

第36屆傳藝金曲獎本月23日登場，將有精彩的跨界表演。（三立電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於本月23日晚間在臺灣戲曲中心大表演廳隆重舉行。今年以「代」為年度主題，象徵世代更迭與文化傳承。

典禮由金鐘獎得主、以幽默見長的許效舜，搭檔形象清新且深耕戲劇舞台的楊小黎共同主持；紅毯「傳藝大道」則由實力派主持人柯大堡與新生代戲曲演員孫凱琳攜手，透過世代交會的互動，展現傳統藝術的活力與多元面貌。

本屆典禮由知名演員、春河劇團團長郎祖筠擔任總導演，精心策劃四段跨界表演，橫跨民謠、客語、原住民古調、現代特技、偶戲等多種藝術形式。

其中，開場節目《大樹下》以一棵大樹從萌芽到茁壯的成長曲線作為意象，象徵台灣土地的生命力與信仰、藝術的根源。節目邀請「台灣民謠歌王」劉福助領銜，攜手以「三仙歸洞」爆紅的人氣魔術師「幻術大仙」、歌手賴銘偉率領的「桃聯廣澤會舘官將首」、臺灣特技團、復興京劇團，以及青年戲曲表演者共同演出。透過祭典儀式、廟埕熱鬧與酬神戲等場景，串聯文化脈絡與生活記憶，呈現傳統與創新的融合。

今年典禮的「傳藝大道」紅毯同樣星光熠熠，將有唐美雲、許秀年、許富凱、蔡振南等實力派表演藝術家，以及本屆宣傳大使李國毅親臨現場。

為讓觀眾第一時間掌握典禮消息，今年傳藝金曲獎特別推出官方LINE帳號@gmatam。加入好友後可隨時接收典禮最新動態，更可在頒獎當晚即時獲得得獎名單推播，不錯過任何精彩瞬間。

