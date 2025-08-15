晴時多雲

娛樂 最新消息

《超人》上映一個多月就登上數位平台 岡恩親解原因

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕全新DC宇宙首部電影作品《超人》於上映一個多月後即將上架數位平台，讓不少粉絲驚呼太快，不過執導該片的DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩為此解釋，這全是為了讓觀眾能在8月21日HBO Max播出《和平使者》第2季前，先看到這部暑期鉅片。

詹姆斯岡恩（左）執導《超人》票房亮眼。（華納兄弟提供）詹姆斯岡恩（左）執導《超人》票房亮眼。（華納兄弟提供）

《超人》今天（15日）正式登上PVOD（全稱為Premium Video On Demand，是一種數位影音的商業模式，它允許觀眾以高於一般訂閱的價格，提前觀看或租借電影等數位內容，通常是在電影院上映後不久，或與院線同步推出。 ），距 電影7月11日（美國，台灣為7月9日）院線上映，僅過去一個多月。

該片全美票房已累積3.34億美金（約台幣100.33億元），全球票房也突破5.85億美金（約台幣175.73億元）。《和平使者》第2季則是全新DC宇宙緊接登場的下一部。岡恩早已在多場訪談中強調，《超人》的劇情將直接影響由約翰希南主演的該影集，甚至包括《超人》中登場的角色如鷹女、綠光戰警也都將在影集中現身。

電影《超人》上映1個多月，全球票房近6億美金。（華納兄弟提供）電影《超人》上映1個多月，全球票房近6億美金。（華納兄弟提供）

岡恩接受《ScreenRant》訪問時被問到，《超人》這麼快就數位上架讓對方感到有些遺憾，因為他喜歡長檔期的院線宣傳時，岡恩表示回應：「我也是。」接著他解釋了這項兩極化的決定。

「嗯，情況很複雜，但事實上就是因為《和平使者》。」岡恩說，「我原本以為《和平使者》會在下個月播出，但有很多我們無法控制的因素，讓它變成現在這個檔期。最終，我希望所有想看《超人》的人，包括那些來不及在《和平使者》前進戲院的人都能看到，這才是主要原因。」即使數位上架，《超人》仍會持續在院線放映。

