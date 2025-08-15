晴時多雲

目黑蓮《一兆遊戲》票房破4億！移師歐洲玩命演出 浮誇動作戲打不夠

目黑蓮在《一兆$遊戲　劇場版》中大展矯健身
意猶未盡直呼打不夠。（天馬行空提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕目黑蓮在電影《一兆$遊戲　劇場版》中除了緊張刺激的賭場對決，更大顯身手上演一場又一場浮誇武打戲，矯健的身手讓粉絲大飽眼福。對於武打演出，目黑蓮笑稱簡直意猶未盡，每場動作戲都拍得很開心。就連他的夥伴佐野勇斗也直言被目黑蓮火力全開的演出深深打動，「目黑蓮不論是打戲的節奏、反應、情緒的轉換都很完美。看他演出的當下，我忍不住心想『他真的好強啊！』」

佐野勇斗（左）、目黑蓮為《一兆$遊戲　劇場版》遠赴歐洲取景拍攝。（天馬行空提供）佐野勇斗（左）、目黑蓮為《一兆$遊戲　劇場版》遠赴歐洲取景拍攝。（天馬行空提供）

此次劇場版的拍攝規模大幅升級，目黑蓮和佐野勇斗甚至遠赴歐洲蒙特內哥羅取景。回憶起當時的拍攝，目黑蓮笑稱那場大半夜在蒙特內哥羅街道上狂奔，還被一大群人追趕的戲很累，但真的超好玩。而和他一起奔跑的佐野勇斗也表示，在蒙特內哥羅拍攝的氣氛和在日本完全不一樣，當地的氣場非常強烈又生猛，「在那種情境下和目黑蓮一起並肩作戰、躲避追兵的感覺，現在回想起來真的非常過癮呢！」而對於此次阿陽的「任性」再度升級，甚至不惜「玩命演出」，佐野勇斗笑稱，「大概是我已經習慣了電視劇的節奏了，阿陽就是這個樣子，所以我也完全不覺得辛苦了。」

[3

]暢銷漫畫《一兆＄遊戲》為稻垣理一郎原作、池上遼一作畫，繼2023年7月改編成真人電視劇播出之後，今年正式集結原班人馬推出《一兆$遊戲　劇場版》登上大銀幕，一上映即蟬聯日本雙周票房冠軍，票房突破20億日幣（約台幣4億元）的佳績。此次劇場版為稻垣理一郎親手打造的原創故事，擁有超群社交能力和語言天分，個性超級任性又無敵開朗的「社交鬼才」阿陽（目黑蓮飾），以及老實內向，卻擁有卓越IT技術的「天才工程師」阿學（佐野勇斗飾），這對性格反差極大的拍檔，在電視劇中從電商、遊戲到媒體，跨領域打造的「一兆遊戲」企業王國，在劇場版中將觸角伸往更龐大、雄厚的博弈產業。《一兆$遊戲　劇場版》今日正式在台上映。

