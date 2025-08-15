延尚昊新片中文譯名出爐！《醜得要命》揭40年離奇失蹤之謎

導演延尚昊推出新作《醜得要命》。（壹壹喜喜提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國知名導演延尚昊因為《屍速列車》打開知名度，建立起獨具風格的「延尚昊宇宙」（Yeon-iverse），持續吸引全球觀眾的目光。這次他帶著全新懸疑力作《醜得要命》（The Ugly）重磅回歸，延續早期作品尖銳的批判視角，令人期待。

權海驍在《醜得要命》在飾演一名失明的國寶級大師。（壹壹喜喜提供）

權海驍（左）、朴正民在《醜得要命》飾演一對父子，某天發現家人失蹤40年的骸骨。（壹壹喜喜提供）

《醜得要命》是延尚昊自編自導的最新作品，同時也以延尚昊所創作原名「臉」的圖文書為藍本改編而成的，該片入選2025年多倫多影展，屆時導演延尚昊將率領朴正民、權海驍、申鉉彬、林成宰及韓智賢等演員親自出席全球首映。

朴正民在《醜得要命》擔綱男主角林東煥。（壹壹喜喜提供）

《醜得要命》將在多倫多影展全球首映。（壹壹喜喜提供）

權海驍在片中飾演雖然天生失明，不過卻能刻出世上最美印章的國寶級篆刻大師，某一天正當他接受紀錄片採訪時，朴正民飾演的兒子林東煥卻接到一通電話，對方表示：「我們發現了一具屍體，她應該是你的母親。」40年前失蹤的母親乍然出現，兒子想要了解母親為何突然離開，沒想到尋訪了許多親戚朋友都說：「她就是很醜…」電影將在9月26日在台上映。

