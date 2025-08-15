潘若迪現身軍營「操星兵」顏佑庭落下男兒淚

金牌國手蘇麗文擔任客座教練，教學近戰格鬥課程。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台視軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，最新一集找來跆拳道金牌國手蘇麗文擔任近戰格鬥課程客座教練。蘇教練霸氣對星兵喊話：「你們聲音太小聲了，沒有殺氣啊！」，氣氛瞬間拉滿。分組時，曾子余笑稱最怕與潘君侖同組：「他精力充沛就像顆電池！」，潘君侖則火力全開表示：「為了手機奮戰，每天都給出百分之兩百的能量，想盡快拿到手機和家人連絡！」

對練過程中，顏佑庭因緊張頻頻閃避，屢被黃鐙輝班長點名表現不佳，他坦言：「這很像我這幾年的縮影，一直面對各種抨擊，每次想求好表現反而出錯，不知道該怎麼拿出真正勇敢的自己。」潘君侖也自責：「太投入狀態，力道沒收好，對佑庭有點抱歉。」

請繼續往下閱讀...

班長黃鐙輝見大家表現不錯，宣布要給「福利」，潘君侖立刻喊：「想拿手機！」不過福利並非手機，而是前往「營站」，黃鐙輝笑說：「不會這麼早就給手機，這是很重要的過程，要讓大家專心，也給他們希望繼續努力。」

客座教練潘若迪登場，嚴格帶星兵跳操。（台視提供）

潘君侖與顏佑庭因此獲得營站之行，而其他星兵則參加班長口中的另一種「福利」體適能課程，並邀來「有氧天王」潘若迪擔任客座教練，活力滿滿的跳操讓星兵們累到氣喘吁吁，星兵們直呼佩服潘若迪教練既幽默又體力驚人，孫綻直言：「比跑3000公尺還累！」阿夫笑喊：「太ㄍㄧㄥ！都沒停過！」

營站大姐陶晶瑩（左）給星兵顏佑庭溫暖以及鼓勵。（台視提供）

營站這邊則由大姐陶晶瑩坐鎮，並邀請依依、李芷霖同樂。潘君侖與顏佑庭逛營站時，陶晶瑩察覺顏佑庭心不在焉，便主動關心，他透露因想太多、壓力大而落下男兒淚，陶晶瑩分享自身經歷，勉勵他：「萃取評論重點，不被情緒字眼綁架，勇敢面對錯誤修正，才是最強的自我修練！」並表示若其他星兵也有情緒低落，都可隨時找她聊聊，相當暖心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法