小琉球潛水店驚爆「私刑大學生」！網紅Cheap嘆：別惹地頭蛇

小琉球潛水名店與遊客爆發衝突，期間還逼迫遊客下跪認錯。（民眾授權提供）小琉球潛水名店與遊客爆發衝突，期間還逼迫遊客下跪認錯。（民眾授權提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕來自台北的8名大學生於本月5日在小琉球旅遊時，與當地潛水名店「田老大」的老闆發生行車糾紛，大學生們當下立刻脫口三字經問候人家母親，惡劣的態度惹怒老闆，不僅烙人追上賞巴掌，還亮刀恐嚇，最後更逼迫大學生們下跪磕頭，「私刑」的行為引外界撻伐，也嚴重影響店內生意，最終老闆只好賣掉店面。對此，百萬網紅cheap也發文對此事發表看法。

8名來自台北的大學生5日抵達小琉球，展開3天2夜的旅程，豈料竟在第1天就出事，團員中2名男子於5日晚間騎車行經上杉路時，與知名潛水店田姓老闆差點發生車禍，當下兩人因受到驚嚇撇頭大罵三字經，惹怒田姓老闆，事後竟烙人找上門理論，期間不僅賞巴掌、亮刀恐嚇更脅迫大學生們磕頭認錯。該兩名大學生表示，是因為田姓老闆從車道最內線突然鬼切右轉，他們差點撞上，受到驚嚇才會罵髒話，沒想到竟惹怒地頭蛇，還遭受私刑。

喜愛針貶時事的網紅cheap也發文批評，「笑死，誰還敢去小琉球阿，自己鬼切還反咬人家違法超車？ 『中線不打方向右轉』你來教我怎麼閃不違法？」。他更以過去當兵經驗提醒，千萬不要招惹地頭蛇，尤其是離島的地頭蛇，「人家澎湖、金門、綠島、小琉球之類的，烙人就幾分鐘的事而已，你惹人家幹嘛」。

