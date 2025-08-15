晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

外籍看護來台「睡倉庫、吃多被扣錢」！悲慘經歷逼哭曾寶儀

印尼籍看護Diana（右）帶領曾寶儀（左）睽違10年返鄉。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）印尼籍看護Diana（右）帶領曾寶儀（左）睽違10年返鄉。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾寶儀拍攝《我們回家吧3》，本週內容堪稱三季以來最催淚，主角是節目首位非藝人嘉賓─來自印尼的看護Diana。她離鄉十年未歸，這趟恰逢伊斯蘭教「開齋節」，Diana帶著曾寶儀踏上返鄉之路。

《我們回家吧3》剛開場，曾寶儀就忍不住和Diana在鏡頭前落淚。Diana回憶接到節目邀約時，本打算向照顧近十年的太太說自己只是短暫回家，不久就會回台灣，沒想到太太卻在她啟程前離世。

談起這位情同家人的雇主，她哽咽到說不出話：「我當她是自己的媽媽，因為我爸爸走的時候，我沒能在他身邊。」曾寶儀紅著眼安慰：「太太可能是想讓妳放心回家，才選在這個時候離開。」但在她幸運認識這位雇主前，也曾受雇兩位惡劣雇主，不但讓她睡倉庫地板，飯吃多了還會扣錢，她坦言曾經夜夜哭到無聲，為了賺錢只能忍耐。

曾寶儀也想起過去家中長輩的看護，淚眼對Diana說：「爺爺奶奶走的時候，我覺得我們家Linda哭得比我還傷心。我想代表很多被照顧過的人，陪妳一起回家，一起說聲謝謝。」

印尼籍看護Diana（右2）終於回家，全家哭成淚海，曾寶儀（右一）也動容。（台灣大哥大MyVideo、三立提供印尼籍看護Diana（右2）終於回家，全家哭成淚海，曾寶儀（右一）也動容。（台灣大哥大MyVideo、三立提供

Diana因父親生病而放棄學業開始海外工作，這些年賺的錢幾乎全用來資助弟弟們完成學業，還替家人蓋了一棟新房。當她回到家門口，親人們列隊迎接，相擁哭泣不止。看到臥病在床的阿媽，她更是淚崩。多年來鮮少在她面前掉淚的弟弟，這次終於哽咽說出心底話：「謝謝姊姊把我們養大、供我們讀書，直到全部畢業，真的很感謝妳的付出。」全家再度哭成一片淚海。

首次參與開齋節，曾寶儀感受當地「彼此道歉、互相原諒」的傳統文化。當她向長輩行禮轉過身看見Diana兩排家人，彷彿站在人生的重要節點，讓她備感衝擊，「背後是一大家子的未來，在外人眼裡，Diana好像犧牲很多，但這樣的選擇，也成就了她的人生。」她誠摯地對Diana道謝：「謝謝你們離開了應該照顧的家，來照顧我們的家人。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中