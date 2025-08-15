外籍看護來台「睡倉庫、吃多被扣錢」！悲慘經歷逼哭曾寶儀

印尼籍看護Diana（右）帶領曾寶儀（左）睽違10年返鄉。（台灣大哥大MyVideo、三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾寶儀拍攝《我們回家吧3》，本週內容堪稱三季以來最催淚，主角是節目首位非藝人嘉賓─來自印尼的看護Diana。她離鄉十年未歸，這趟恰逢伊斯蘭教「開齋節」，Diana帶著曾寶儀踏上返鄉之路。

《我們回家吧3》剛開場，曾寶儀就忍不住和Diana在鏡頭前落淚。Diana回憶接到節目邀約時，本打算向照顧近十年的太太說自己只是短暫回家，不久就會回台灣，沒想到太太卻在她啟程前離世。

請繼續往下閱讀...

談起這位情同家人的雇主，她哽咽到說不出話：「我當她是自己的媽媽，因為我爸爸走的時候，我沒能在他身邊。」曾寶儀紅著眼安慰：「太太可能是想讓妳放心回家，才選在這個時候離開。」但在她幸運認識這位雇主前，也曾受雇兩位惡劣雇主，不但讓她睡倉庫地板，飯吃多了還會扣錢，她坦言曾經夜夜哭到無聲，為了賺錢只能忍耐。

曾寶儀也想起過去家中長輩的看護，淚眼對Diana說：「爺爺奶奶走的時候，我覺得我們家Linda哭得比我還傷心。我想代表很多被照顧過的人，陪妳一起回家，一起說聲謝謝。」

印尼籍看護Diana（右2）終於回家，全家哭成淚海，曾寶儀（右一）也動容。（台灣大哥大MyVideo、三立提供

Diana因父親生病而放棄學業開始海外工作，這些年賺的錢幾乎全用來資助弟弟們完成學業，還替家人蓋了一棟新房。當她回到家門口，親人們列隊迎接，相擁哭泣不止。看到臥病在床的阿媽，她更是淚崩。多年來鮮少在她面前掉淚的弟弟，這次終於哽咽說出心底話：「謝謝姊姊把我們養大、供我們讀書，直到全部畢業，真的很感謝妳的付出。」全家再度哭成一片淚海。

首次參與開齋節，曾寶儀感受當地「彼此道歉、互相原諒」的傳統文化。當她向長輩行禮轉過身看見Diana兩排家人，彷彿站在人生的重要節點，讓她備感衝擊，「背後是一大家子的未來，在外人眼裡，Diana好像犧牲很多，但這樣的選擇，也成就了她的人生。」她誠摯地對Diana道謝：「謝謝你們離開了應該照顧的家，來照顧我們的家人。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法