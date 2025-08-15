男星體能PK修杰楷戰禾浩辰 小鐘體力不支喊想回家

修杰楷參賽《最強的身體》。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕綜合健身運動競技實境節目《最強的身體》，將於本月17日播出，眾星禾浩辰、修杰楷、安心亞、鄭人碩等人現身挑戰，其中禾浩辰與修杰楷的同場較勁更是一大亮點，賽前修杰楷認為演藝圈唯一能贏過他的，可能只有禾浩辰，因此這次與他同時參與男子單人競賽，兩人最後誰能贏得最強身體，令觀眾非常期待。

蔡尚樺、徐展元主持，找來唐振剛、楊一展、小鐘、李興文、夏和熙、林芯儀、柯有倫、高英軒、張庭瑚、林可彤、藍波老師等超強卡司，賽事分為女單、女雙、男單、男雙、混雙、團體共六組參加比賽。

禾浩辰參賽坦承身體不適。（好看娛樂提供）

首集便火力全開，讓明星與各路好手接受高強度鍛鍊，賽場上熱血與真實反應全被鏡頭捕捉。演員楊一展面對嚴峻考驗，不忘向演藝圈好友喊話：「你們那些爛身體，一定要來磨練！」話語中滿是激勵。

小鐘累慘想快回台北。（好看娛樂提供）

客家一哥小鐘則氣喘吁吁地直呼：「想趕快回台北」，真實反映賽事的艱苦程度。演員禾浩辰因賽事導致身體承受高度壓力，臉色發白地表示：「有點想吐」，讓現場觀眾直擊壓力現場。

林芯儀挑戰女子單人賽事。（好看娛樂提供）

節目中，歌手出身、同時也是IFBB健美總冠軍的林芯儀，挑戰女子單人賽事，與來自不同領域的女子好手同場競技，包括便當店老闆娘與護理師。她自信地說：「我平常就有鍛鍊心肺功能，所以真的很享受這樣的比賽節奏與挑戰！」她賽後也忍不住讚嘆：「高手在民間！」

《最強的身體》堪稱是目前台灣運動競技節目天花板，拍攝基地佔地超過3000坪，具備完整專業賽道與訓練設施，每場賽事由金牌主播徐展元與蔡尚樺現場專業播報，更邀請多達72位選手同台競技，一同角逐「最強身體」榮耀。

