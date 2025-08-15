晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

浩子赴匈牙利泡湯「極樂行程」曝 旅途遇風災慘被放生

浩子暑假帶家人遊匈牙利布達佩斯。（時代創藝提供）浩子暑假帶家人遊匈牙利布達佩斯。（時代創藝提供）〔記者林欣穎／台北報導〕浩子每年暑假都固定會安排親子旅行，今年他把目的地鎖定在有「多瑙河明珠」之稱的匈牙利。其實早在2018年，他就因外景節目造訪過這裡，時隔七年再度回訪，這次多了家人作伴，浩子笑著說：「當年最愛的就是布達佩斯的城市公園，能在千年歷史的遺跡裡泡百年溫泉，真的是爽到翻！」

除了泡湯，浩子對布達佩斯的城市景色也難以忘懷。一邊是舊城布達，一邊是新城佩斯，中間由多瑙河相連，他特別想帶家人體驗「黃電車穿越綠橋」的經典路線：「從舊城搭上芥末黃電車，經過綠色自由橋，底下是土黃色的多瑙河，那畫面真的會住進心裡！」

浩子與匈牙利布達佩斯知名景點「鎖鏈橋」合影。（時代創藝提供）浩子與匈牙利布達佩斯知名景點「鎖鏈橋」合影。（時代創藝提供）

浩子開心帶著家人搭車，沒想到途中遇到風災，電車開過自由橋就停駛，全家人一度慌了手腳，幸好遇到好心路人指點，才順利找到方向，浩子逗趣的說「這段意外插曲，成了我們的冒險小回憶，也很謝謝那位帥哥，經過他的指點，我覺得他是全世界最帥的帥哥之一，差我一點而已」。

浩在匈牙利探訪貴腐酒。（時代創藝提供）浩在匈牙利探訪貴腐酒。（時代創藝提供）

這趟親子旅行選擇匈牙利，背後還藏著浩子的私心。他花了一年籌備線上課程《跟著葡萄酒去旅行》，其中他最愛的貴腐酒（Tokaji），正是匈牙利的驕傲，也是全球唯一被寫進國歌的葡萄酒。浩子還親自走訪市場，問了許多當地人後得到珍貴的心得：「貴腐酒的靈魂是『貴腐菌』，要在濕與乾交錯的氣候下生長，讓葡萄皮長出微小裂縫，水分慢慢蒸發，自然濃縮出極致甜香。有些酒甚至要花好幾年才能釀成一小瓶！」那酸甜交織、香氣濃郁的滋味，讓它享有『甜酒之王』的美名。

說到葡萄酒，浩子忍不住來一段人生比喻：「不同國家、不同葡萄品種，釀出來的酒都獨一無二，就像每個孩子一樣——不管他自己怎麼想，不管世界怎麼看，在父母眼中，他永遠是最特別的那一個。」一杯酒、一段旅程、一種人生體會，浩子把葡萄酒課上得不只是品酒，更是品味生活、感受人情的濃縮精華。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中