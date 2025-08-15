42歲歐陽靖體脂肪狂飆43.7％！健檢被診斷「糖尿病前期徵狀」

歐陽靖靠飲食控管和運動減重。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕42歲歐陽靖近來展開飲食控管，目標並非單純為了變美，而是為了改善健檢報告上的「紅字」。她今透露今年健康檢查時被診斷出體脂肪率高達43.7%、總膽固醇偏高，且血糖異常，出現糖尿病前期徵狀，讓她驚覺再放任下去恐怕會釀成大病，於是決心改變飲食與生活習慣。

歐陽靖表示自從懷孕生子、產後胖了20公斤後，就難以像過去一樣輕鬆跑長距離，甚至無法再完成15場全馬的壯舉，「每跨一步，全身贅肉都在抖，感覺像背著水球在跑，真的很累」。今年初忙著寫新書，沒空認真飲控，直到6月底才正式行動，採取高蛋白、低澱粉飲食，搭配計算熱量與運動，希望逐步降體脂。

歐陽靖的健檢報告觸目驚心。（翻攝自臉書）

如今進入飲食控管第50天，她的早餐從鍋燒意麵換成豆漿、雞胸肉和沙拉飲，體脂、內臟脂肪、脂肪厚度、腰臀圍均有下降，肌肉量則上升。她設定每月僅減重3公斤，以避免流失肌肉，雖然距離理想目標還有一段路，但她希望能恢復馬拉松選手的身手，讓兒子新醬看到自己「又帥又厲害」。

談到飲食上的犧牲，她笑稱短期內無法吃鍋燒意麵和肉燥飯，「我忍！」也呼籲大家不要等到健康亮紅燈才驚覺問題的嚴重性。

