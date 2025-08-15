晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

42歲歐陽靖體脂肪狂飆43.7％！健檢被診斷「糖尿病前期徵狀」

歐陽靖靠飲食控管和運動減重。（翻攝自臉書）歐陽靖靠飲食控管和運動減重。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕42歲歐陽靖近來展開飲食控管，目標並非單純為了變美，而是為了改善健檢報告上的「紅字」。她今透露今年健康檢查時被診斷出體脂肪率高達43.7%、總膽固醇偏高，且血糖異常，出現糖尿病前期徵狀，讓她驚覺再放任下去恐怕會釀成大病，於是決心改變飲食與生活習慣。

歐陽靖表示自從懷孕生子、產後胖了20公斤後，就難以像過去一樣輕鬆跑長距離，甚至無法再完成15場全馬的壯舉，「每跨一步，全身贅肉都在抖，感覺像背著水球在跑，真的很累」。今年初忙著寫新書，沒空認真飲控，直到6月底才正式行動，採取高蛋白、低澱粉飲食，搭配計算熱量與運動，希望逐步降體脂。

歐陽靖的健檢報告觸目驚心。（翻攝自臉書）歐陽靖的健檢報告觸目驚心。（翻攝自臉書）

如今進入飲食控管第50天，她的早餐從鍋燒意麵換成豆漿、雞胸肉和沙拉飲，體脂、內臟脂肪、脂肪厚度、腰臀圍均有下降，肌肉量則上升。她設定每月僅減重3公斤，以避免流失肌肉，雖然距離理想目標還有一段路，但她希望能恢復馬拉松選手的身手，讓兒子新醬看到自己「又帥又厲害」。

談到飲食上的犧牲，她笑稱短期內無法吃鍋燒意麵和肉燥飯，「我忍！」也呼籲大家不要等到健康亮紅燈才驚覺問題的嚴重性。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中