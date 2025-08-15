沈玉琳罹血癌仍住院！同台女星曝「心臟出狀況」 急手術搶命

羅美玲錄製《聚焦2.0》，分享因心律不整曾經動過心臟手術。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕歌手羅美玲今年在音樂劇《火神的眼淚》中詮釋一名殉職消防員的母親，因入戲太深，排練時常情緒崩潰大哭。近日她登上《聚焦2.0》擔任來賓，

不僅現場獻唱一段，也分享自己過去量心跳時，一分鐘竟只跳36下，讓她驚慌就醫檢查，結果檢查發現是心跳過快，導致儀器無法精確測量，所幸手術後已無大礙。

羅美玲在《聚焦2.0》提到自己本身血壓就偏低，早在2017年曾出現胸悶、頭暈、昏睡等情況，有次測量心跳，發現每分鐘只有36下，連一旁的健身教練也驚呼：「36也太少，我媽過世前是32下！」嚇得她立刻到醫院做檢查，結果竟查出是「心跳亂跳」，快到一般儀器檢測不出來，實際上一分鐘心跳高達126下，隨即被安排做心導管電燒，術後已經恢復正常，當時主治醫生說若未手術治療，恐隨時有生命危險。

此外，羅美玲也談到四個月前才與沈玉琳一起錄影，發現他明顯瘦一大圈，原以為是運動瘦身有成，未料近日竟傳出罹患血癌，讓她感到相當不捨。去年底沈玉琳因健檢結果不理想，肝指數出現紅字，開始進行168間歇性斷食及超慢跑，10個月減下17公斤，沒想到如今卻傳出罹患血癌，讓她相當意外。

她坦言與老公Terry光是一間房貸就很吃力，更何況沈玉琳為了妻女拼命工作，獨自扛下五間房貸。羅美玲感嘆演藝圈工作時間不穩定，難以維持健康，自己也因飲食習慣不佳，加上壓力大導致胃食道逆流。

