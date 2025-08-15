晴時多雲

娛樂 最新消息

才28歲！韓星消失3個月 自爆罹白血病化療「頭髮掉光」

志原鼓起勇氣PO出病床的照片。（翻攝自IG）志原鼓起勇氣PO出病床的照片。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團GOOD DAY、IRRIS出身的智源（Jiwon）先前無預警突然入院治療，昨天（14日）她一連發出好幾張照片，可看到她過往的一頭長髮已不復在，取而代之的是用帽子遮住的光頭或短髮，原來她罹患了白血病，也就是與沈玉琳一樣的血癌，令粉絲心疼不已。

志原消失長達3個月，其實是入院接受治療。（翻攝自IG）志原消失長達3個月，其實是入院接受治療。（翻攝自IG）

志原分享近照，能夠與親朋好友出門逛街吃飯，相信病情會有所好轉。（翻攝自IG）志原分享近照，能夠與親朋好友出門逛街吃飯，相信病情會有所好轉。（翻攝自IG）

28歲智源昨天在IG發文，宣布3個月前被診斷罹患白血病，所幸前兩次的治療都很順利，讓她一度覺得這病並不嚴重，她心中只有滿滿的感激。目前正在接受第3次治療的她，坦言剛獲悉罹癌時，完全不想聽到任何人的安慰跟聯繫，陷入很深的低潮當中，所幸有親朋好友的問候關心，讓她逐漸開朗、溫暖了起來，讓她直呼「人果然是不能孤獨的動物啊」。

志原過去留著一頭漂亮的長髮。（翻攝自IG）志原過去留著一頭漂亮的長髮。（翻攝自IG）

她不諱言，頭髮掉光了、體重也增加不少，她對自己外貌上的改變感到陌生，也很擔心別人會怎麼看她，所以就連一張照片都不敢上傳。或許是克服了心中的那一關，現在的智源曬出多張照片，她稱自己鼓起了勇氣，分享了幾張「過得還不錯」的近照。智源期許接下來還要面對「造血幹細胞移植」這座大山，期許療程能夠順利結束、恢復日常生活，甚至要比生病前更健康。

