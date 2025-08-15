前女團GOOD DAY成員驚傳罹血癌！治療3個月憔悴近況曝

南韓前女團GOOD DAY成員志原罹患血癌，目前正在進行第3次治療。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓前女團GOOD DAY成員志原14日突在IG宣布自己罹患血癌的消息，她表示先前消失3個月沒發文是因為在積極抗癌，目前已在進行第3次治療，同時附上多張治療中的照片，憔悴模樣引人心疼。

志原表示消失3個月沒發文是因為在積極抗癌。（翻攝自IG）

志原14日發文寫下，「我在毫無預兆的情況下住院，突然診斷出白血病，至今已經過了三個月。現在已經順利完成第1、2次的治療，正接受第3次治療。由於前2次治療都平安度過，讓我一度覺得這不是什麼嚴重的病，只剩下滿滿的感謝之情」。

志原也在貼文內公開了許多治療中照片，包含戴著彩色毛線漁夫帽躺在病床上、穿病服、眼眶含淚水的特寫照，以及手臂插滿針的治療照，憔悴又堅強的模樣令粉絲十分心疼。志原也樂觀祝福粉絲「希望大家都能過著健康的生活」，文末也加上「急性淋巴性白血病、白血病、癌症患者」的標籤，向病友傳遞正能量。

