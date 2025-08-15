泰百合「奶愛CP」一年來台兩次！MilkLove豪華福利曝光

Milk（左）與Love私下相處親暱甜蜜，是彼此最重要的夥伴。（YIWO、GMMTV提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國GL組合「MilkLove」今年1月才在新莊辦見面會，相隔不到一年即將再度來台，宣布將在10月19日於台北Westar舉行「2025 MilkLove : LOVE SIGNAL In Taipei」粉絲見面會，更推出包含MINI TALK在內的特別福利。這是MilkLove第三次來台會粉絲，兩人在確認行程後開心不已，表示：「謝謝大家喜愛我們最新的作品《鯨魚雜貨鋪》，我們會準備最精彩的內容，希望能在10/19這天見到你們，真的很想念大家！」

Milk（左）與Love宣布在10月來台。（YIWO、GMMTV提供）

「奶愛CP」MilkLove首部主演作品就是2024年播出、引發熱議的劇集《地球傾斜23.5度》，飾演高中學生的MilkLove完全零違和，一個生性害羞缺乏自信，一個則是開朗外放做自己，相處過程中漸漸走進彼此心防，也在每次磨合裡勾勒出女孩純愛中內心的忐忑，MilkLove精湛演技讓粉絲無限憧憬，心中泛起不小漣漪。

Milk（左）與Love擁有優質形象且親民寵粉，深受各地粉絲喜愛。（YIWO、GMMTV提供）

今年推出正在熱播的新劇《鯨魚雜貨鋪Whale Store XOXO》同樣受到喜愛，這次MilkLove化身上班族與教授，Milk離職後接管亡父遺留下的雜貨店，因而讓企業千金Love體驗一般民眾的生活。兩人互相扶持，不但透過這間「鯨魚雜貨舖」攜手面對大型超商的營業狙擊外，劇中對親情的琢磨也不少，Milk徒留未見父親最後一面的悔意，Love則是家族權勢下活在窒息空間中，兩人角色強烈對比，不少彼此暖心肺腑的經典台詞都讓觀者超有感。最新一集中「鯨魚雜貨舖」面對大型超商的開幕打擊，不過MilkLove不放棄，使出的「鎮店法寶（認養街貓小頌）」可愛坐鎮，成功讓小店生意興隆。

MilkLove合作新劇《鯨魚雜貨鋪》。（YIWO、GMMTV提供）

MilkLove合作新劇《鯨魚雜貨鋪》，兩人在劇中相擁入眠。（YIWO、GMMTV提供）

聊到粉絲，MilkLove說：「透過之前的見面會，與粉絲們近距離互動，每次看到大家都很開心與興奮，上次來時是冬天，這次則是夏天，很期待看到你們穿夏天衣服的樣子，10/19是我們第三次到台北，期待當天能看到大家！」

票價共分VIP區NT$7290元、A區NT$6290元、B區NT$4290元（全場對號入座）、愛心席NT$2990元。福利部分，有2對1合照（VIP區抽選共100名）、2對2合照（VIP區其他全數）、MINI TALK（VIP區與A區全數）、2對6合照（A區全數）、2對16合照（B區全數）與親簽拍立得、親簽海報與全場HI-TOUCH等，啟售時間8/24（日）PM1：00全台7-11門市ibon機台及ibon售票系統，更多活動詳情請上主辦單位YIWO官方IG查詢。

