娛樂 最新消息

地獄梗大王出手！蕭煌奇幫李炳輝量視力 驚人結局曝光

蕭煌奇幫李炳輝量視力。（華納音樂提供）蕭煌奇幫李炳輝量視力。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「金曲歌王」蕭煌奇推出新歌《輝煌旅行社》，親自邀請樂壇資深前輩李炳輝合作，兩位視障音樂人組成限定組合，蕭煌奇更表示：「我們這個『輝煌組合』可以一起去商演唱歌給大家聽！」

MV開場即埋下了「地獄梗大王」蕭煌奇的幽默橋段，開場兩人展開奇幻旅行，穿越太空、山海與各地風景，歷經一次次冒險後最終回到現實，最終揭曉原來剛剛都是蕭煌奇在替李炳輝「量視力」。

拍攝現場氣氛歡樂，空檔時兩人更以吉他、手風琴即興合奏《流浪到淡水》，引來全場驚呼：「好聽又可愛！」

蕭煌奇力邀前輩李炳輝合作新歌。（華納音樂提供）蕭煌奇力邀前輩李炳輝合作新歌。（華納音樂提供）

原本擔心體力不能負荷的李炳輝精神奕奕，直言多年未拍MV感到新鮮，更因現場有專人陪聊而心情愉快。最後一幕「趕飛機」橋段更出現爆笑即興對話，蕭煌奇催促前輩：「快一點，飛機飛走了！」沒想到李炳輝幽默回應：「那有辦法，啊我就中風啊。」瞬間讓現場大笑，這段花絮甚至成為MV前導預告。

蕭煌奇對李炳輝長期的敬重與欣賞。為了促成合作，更展現誠意親自登門拜訪。

蕭煌奇、李炳輝驚喜合唱新歌。（華納音樂提供）蕭煌奇、李炳輝驚喜合唱新歌。（華納音樂提供）

起初李炳輝考量自己年紀與記憶力衰退，加上中風後行動緩慢而猶豫，但蕭煌奇體貼地保證「一句一句慢慢錄就好」，才讓他點頭答應。

錄製前，蕭煌奇特別製作卡式錄音帶方便李炳輝練習；錄音時兩人依約逐句完成，每一段歌聲都保留了當年李炳輝經典作品《流浪到淡水》般的純真與歡樂感。

