高橋一生主演台劇《零日攻擊》這週播出！大學初戀甜蜜照流出

高橋一生（右）與連俞涵在《零日攻擊》雙雙遭綁架施暴。（牽猴子提供）高橋一生（右）與連俞涵在《零日攻擊》雙雙遭綁架施暴。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕日劇男神高橋一生演出台劇《零日攻擊》的第三集《ON AIR》篇，是媒體諜報劇，連俞涵飾演電視台主播，高橋一生則扮演台日混血的科技產業人士。兩人在大學時代曾是戀人，多年後再相遇竟成「亡命鴛鴦」，雙雙遭綁架施暴。連俞涵與高橋一生劇中談戀愛，她高喊「愛情不用翻譯」。

高橋一生在《零日攻擊》飾演台日混血的科技產業人士。（牽猴子提供）高橋一生在《零日攻擊》飾演台日混血的科技產業人士。（牽猴子提供）

高橋一生為本劇做了充分準備：「我所飾演的角色背負著複雜的背景，他的每個判斷與行動背後都藏著內在的掙扎。為了表達這樣搖擺不定的內心世界，我在準備時著重在呼吸、眼神與站姿等非語言的表現，而不只是台詞。」

他也提到因為這次作品的背景與特定的國際情勢相近，「我有意識地避免被『國家』或『政治』這些概念牽引，專注於塑造一個純粹的『人』。這個角色最重要的，是他『相信什麼、想守護什麼』的動機。能夠細膩地詮釋這一點，對我來說就是對本作品最大的敬意。」

高橋一生（右）與連俞涵在《零日攻擊》大學曾是戀人。（牽猴子提供）高橋一生（右）與連俞涵在《零日攻擊》大學曾是戀人。（牽猴子提供）

上週在東京舉行的日本首映記者會上，製作人鄭心媚指出，高橋一生對角色極為認真，會細問中文台詞應偏向中國或台灣用語，讓她深受感動。導演蘇奕瑄也補充說：「高橋對角色的專注研究，讓我學習啟發很多，對劇本角色的理解更完整」。

談到劇中與高橋一生的愛情戲，連俞涵高喊「愛情不用翻譯」，她說「人的情感有時候有語言無法訴說的部分」，儘管跟真實世界中跟高橋語言不通，但他們在這部劇中「有很多透過眼神交流的部分」。

高橋一生（左）與連俞涵在《零日攻擊》一起被綁架。（牽猴子提供）高橋一生（左）與連俞涵在《零日攻擊》一起被綁架。（牽猴子提供）

高橋一生與連俞涵有今昔兩個時空的對手戲，包括大學時代是一對戀人。高橋一生表示：「連俞涵是一位非常柔軟、內心堅強的演員。即使鏡頭不在拍，她也能持續保有角色的情緒，並自然地融入場景當中。我們跨越語言的隔閡，在片場中彼此作為『人』來對待與交流。儘管本作品蘊含政治議題，但我們所詮釋的並不是國家，而是兩個人的關係本身。在這些細膩的互動中，連俞涵展現了極高的誠意，讓我更想在台詞以外的層面傳達更多情感。」

此次與台灣製作團隊合作的感受，高橋一生說：「與台灣製作團隊合作，最讓我印象深刻的不是表面的效率或節奏，而是他們對每一場戲、每一個動機都非常用心面對的態度。拍攝期間，對於我們提出的建議，他們也願意反覆花時間溝通。有時候甚至會暫停現場拍攝，討論角色的動機或場景背景，製作方也始終認真面對。整體上我感受到一種共識：『即使必須暫停，也值得為了深化作品去做。』作為演員，能參與這樣的創作過程是非常珍貴的經驗，對於提升作品品質也有極大幫助。」

第3集《ON AIR》由蘇奕瑄執導，描述共軍認知戰的各種威脅，不只滲透進媒體，甚至一般人的家電用品都可能已遭潛伏，藏著偷偷蒐集資訊的祕密晶片，更甚至有「洗產地」竄改產地標示的荒謬情事，教人看得膽戰心驚。

《零日攻擊》每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

