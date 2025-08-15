晴時多雲

《BOYS II PLANET》僅存2台灣人！洪子皓遭淘汰：捨不得分開

洪子皓的酒窩是他的招牌。（翻攝自YouTube）洪子皓的酒窩是他的招牌。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國選秀節目《BOYS II PLANET》昨天（14日）播出的最新一集中，台灣僅存兩名選手，人氣頗高的高雄囝仔洪子皓也透過IG感謝粉絲支持，並坦言最捨不得的就是與選手們分開。至於崔立于雖然名次稍下降，不過還是在第6名，是目前排名最高的台灣選手，許謦宇則是14名，排名同樣十分亮眼，但如果要成功出道，還得再加把勁。

《BOYS II PLANET》許謦宇是《　Whiplash》組。（翻攝自X）《BOYS II PLANET》許謦宇是《　Whiplash》組。（翻攝自X）

崔立于目前位居《BOYS II PLANET》第6名。（翻攝自X）崔立于目前位居《BOYS II PLANET》第6名。（翻攝自X）

洪子皓是布農族的男孩，20歲的他出身於高師附大附中熱舞社，現階段就讀北藝大，在C組公開參賽名單之後，網路上關於他的舊照、好評不斷，人氣相當不錯。遺憾在節目播出之後，幾乎沒有鏡頭，還要粉絲玩起「子皓在哪裡」，只能從邊邊角角尋找他，最後無法晉級，令粉絲憤怒不已。

洪子皓在《BOYS II PLANET》遭到淘汰。（翻攝自X）洪子皓在《BOYS II PLANET》遭到淘汰。（翻攝自X）

在節目正式播出後，洪子皓開通了IG帳號，他以繁體中文、韓文、英文及日文發表聲明，洪子皓表示，雖然星球之旅告一段落，不過遇到了可愛又親切的朋友，有趣好玩的事物，更重要的是遇見了喜歡且支持他的粉絲，「每次與你們見面的時候我真的都很開心，看到自己也有應援牌的時候真的太驚訝了，也很擔心自己沒有找到台下努力歡呼的你們哈哈！應該都有找到吧，沒有你們的支持我也沒辦法走到這裡，即使到現在我依舊很感恩自己如此的幸運，能被大家鼓勵還有應援，真的真的非常感謝大家！」

洪子皓在結束《BOYS II PLANET》旅程後於IG發文。（翻攝自X）洪子皓在結束《BOYS II PLANET》旅程後於IG發文。（翻攝自X）

《BOYS II PLANET》昨晚播出集數淘汰不少人。（翻攝自YouTube）《BOYS II PLANET》昨晚播出集數淘汰不少人。（翻攝自YouTube）

他感謝幕後團隊的照顧，自己也沒想到能夠站上曾經只出現在螢幕上的舞台，每一次拍攝現場都很感動開心，「但也很可惜沒辦法帶著大家的應援繼續往下邁進，以後會更加努力的！要繼續往更高的地方奔跑呢！」最後他感謝親朋好友，是他背後很大的支柱，並期許「只要相信自己就一定沒有問題！」

