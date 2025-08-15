被質疑是假奶！南韓郭雪芙原裝驗貨 「薄紗亮點」全看光

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓網紅崔素美（Choi Somi）五官甜美，深受粉絲喜愛，有「南韓郭雪芙」之稱，由於其身材過於火辣，多次被網友質疑隆胸，她則強調是「純天然」絕無填充物；她近日於社群PO出辣照，身穿紫色薄紗上衣，疑似未穿內在美，引起熱議。

崔素美飽受整形質疑，她澄清是純天然。（翻攝自IG）

崔素美從網拍模特兒升格為網紅，之後成立個人服飾品牌，經常在社群分享生活點滴，也從不吝設展現完美身材。她近日在IG曬出一組性感照片，只見她身穿紫色薄紗細肩帶背心搭配同色系三角褲，跪坐在客廳的大鏡子前，渾圓美尻、神級長腿一覽無遺。然而，她疑似沒有穿內在美，被網友發現胸前亮點，引起暴動！

事實上，崔素美飽受整形質疑，過去為了證明雙峰純天然，曬出X光照及診斷書力證，強調絕對沒隆乳，並向酸民撂話，若繼續造謠，絕對不會隱忍，一定會採取法律途徑為自己爭取清白。

在 Instagram 查看這則貼文 @cxxsomi 分享的貼文

