娛樂 最新消息

大牙離婚房產分配曝！ 律師提醒「和平分開」也必簽協議

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大牙」周宜霈與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威結婚5年，昨（14日）突然宣布離婚，強調未有第三者介入，目前各自安好。見此，律師黃柏榮提醒，即使雙方和平分開，也務必簽署完整且具體的離婚協議，這是給彼此留下最善意的保障。

「大牙」周宜霈與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威宣布離婚。（翻攝自臉書）「大牙」周宜霈與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威宣布離婚。（翻攝自臉書）

黃柏榮於社群轉發大牙宣布離婚的貼文，祝福對方「未來自在安好，喜樂平順」。他話鋒一轉，提醒不能因為和平分開，就忘記書面協議的重要性，直指離婚不是結束，而是法律關係的重新劃分，內容包括財產分配債務承擔，若是有小孩，還要思考子女監護探視安排等細節。

黃柏榮強調，口頭承諾再真誠，也抵不過日後誤解或記憶偏差的風險，特別是差一個字就差很多，呼籲應該找律師講協議清楚、具體和書面化，這不僅是對自己負責，也是給彼此留下最善意的保障。

值得注意的是，大牙去年曾分享，自己以800多萬的價格，入手一間汐止實際坪數不到20坪的小宅，如今她與老公離婚，房產分配成為外界矚目的焦點。對此，經紀人表示，「是大牙的，在婚前就已購入的預售屋。二人分開後有將這一塊理清楚，沒有爭議。」

