車銀優「臉蛋天才」基因超強！親弟高顏值出鏡綜藝節目引發熱議

〔記者胡御柔／台北報導〕南韓「臉蛋天才」車銀優近日再度引發關注，不是因為作品，而是因為他的親弟弟意外被網友挖出來！有眼尖粉絲發現，車銀優的弟弟曾短暫出現在綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，雖然畫面只有幾秒鐘，卻憑藉與哥哥極為相似的俊秀外貌瞬間被認出。

車銀優弟弟（右1）綜藝節目亮相。（翻攝韓網）

片段中，車銀優的弟弟身穿黑色襯衫搭配白色長褲，走在街頭間隨手一拍的畫面，卻因為高挑身材與高顏值臉蛋引發熱議。即使畫質不高，也難掩與車銀優如出一轍的神韻，讓不少網友驚呼：「這根本是另一個車銀優！」、「基因太強大了！」

請繼續往下閱讀...

事實上，車銀優過去就曾在節目中提及自己有一位弟弟。早在2022年出演《Running Man》時，他透露弟弟名叫李東輝。當時一旁藝人文彬也補充說自己見過弟弟本人，直言他「非常帥氣，臉超小」，讓人對這位「隱藏版男神」充滿好奇。

據了解，李東輝目前就讀中國復旦大學新聞傳播學系，不僅外貌出眾，學業表現也同樣優秀，與哥哥一樣是名副其實的學霸。完成學業後，他已順利歸國並完成兵役，未來動向備受矚目。

車銀優的弟弟雖然尚未正式進入演藝圈，但已憑藉短短幾秒的綜藝曝光度掀起話題，讓粉絲直呼：「希望能看到兄弟合體出道！」

