館長直播剪掉「深圳高官探班」 八炯質疑：是統戰行為？

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日展開第二次中國之旅，在台灣三字經不斷的他，前往深圳後改為滿口誇讚，還高喊「台灣當歸」，讓不少網友嗤之以鼻。值得注意的是，網紅八炯發現，網路流傳一段當地高官探班的影片，卻在館長的Youtube頻道中被剪掉了，不禁質疑，「是不是統戰行為？」



館長近日前往深圳旅遊。（資料照）

館長13日開始展開深圳之旅直播，這次找來長髮女子當地陪。值得一提的是，中國影音平台「bilibili」瘋傳一段影片，只見一位中國男子不斷大讚女地陪，「書記、部長所有的領導，只要是正處級以上的，全部都點妳的名了，要我一定要轉達妳、誇妳一下」，他還用手指了遠處表示有當地官員來探班，「妳看站樹底下的那個，另外那邊也有兩個處長」，女地陪聽後直呼：「救命啊！好害怕喔，代表我以後會成為深圳網紅，以後我會為深圳代言。」

八炯質疑，館長剪掉「深圳官員」探班片段是否為統戰行為？（翻攝自YT）

然而，八炯指出，這個片段僅在「bilibili」看得見，在Youtube已經被剪掉了。他質疑，「沒有任務為什麼要剪掉？」並反問，不是說一般民間交流不談論政治，為何中共官員會誇讚女地陪把館長帶得好好，「所以證明了，這是不是統戰行為？」

