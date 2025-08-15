晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長直播剪掉「深圳高官探班」 八炯質疑：是統戰行為？

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日展開第二次中國之旅，在台灣三字經不斷的他，前往深圳後改為滿口誇讚，還高喊「台灣當歸」，讓不少網友嗤之以鼻。值得注意的是，網紅八炯發現，網路流傳一段當地高官探班的影片，卻在館長的Youtube頻道中被剪掉了，不禁質疑，「是不是統戰行為？」

館長近日前往深圳旅遊。（資料照）館長近日前往深圳旅遊。（資料照）

館長13日開始展開深圳之旅直播，這次找來長髮女子當地陪。值得一提的是，中國影音平台「bilibili」瘋傳一段影片，只見一位中國男子不斷大讚女地陪，「書記、部長所有的領導，只要是正處級以上的，全部都點妳的名了，要我一定要轉達妳、誇妳一下」，他還用手指了遠處表示有當地官員來探班「妳看站樹底下的那個，另外那邊也有兩個處長」，女地陪聽後直呼：「救命啊！好害怕喔，代表我以後會成為深圳網紅，以後我會為深圳代言。

八炯質疑，館長剪掉「深圳官員」探班片段是否為統戰行為？（翻攝自YT）八炯質疑，館長剪掉「深圳官員」探班片段是否為統戰行為？（翻攝自YT）

然而，八炯指出，這個片段僅在bilibili」看得見，在Youtube已經被剪掉了。他質疑，「沒有任務為什麼要剪掉？」並反問，不是說一般民間交流不談論政治，為何中共官員會誇讚女地陪把館長帶得好好，「所以證明了，這是不是統戰行為？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中