娛樂 最新消息

黃子韜直播護妻心切 徐藝洋「露腿畫面」意外登熱搜

〔記者胡御柔／台北報導〕中國男星黃子韜與藝人徐藝洋於去年12月登記結婚，夫妻倆的日常互動頻頻成為網民熱議焦點。近日，黃子韜在直播中與粉絲閒聊時，鏡頭意外拍到一旁身穿短褲的徐藝洋，露出一雙白皙修長的美腿，隨即引發一段逗趣插曲，也讓兩人再度登上微博熱搜榜。

直播畫面中，黃子韜原本隨手轉動鏡頭，沒想到將坐在一旁的徐藝洋雙腿清楚拍入畫面。他當場緊張喊道：「妳的腿能不能穿條褲子啊？」隨即迅速將鏡頭轉開，語氣中滿是無奈與急切。

黃子韜直播護妻心切 徐藝洋「露腿畫面」意外登熱搜

對此，徐藝洋趕緊解釋：「我穿了。」黃子韜仍不太滿意地說：「我每次一把鏡頭弄過去，妳腿就露很多。」徐藝洋則冷靜表示自己穿的是打底褲，並指出只是拍攝角度的誤會。

黃子韜喊「能不能穿條褲子」。（翻攝微博）黃子韜喊「能不能穿條褲子」。（翻攝微博）

這段夫妻鬥嘴互動被粉絲迅速剪輯分享，「黃子韜訓斥徐藝洋露腿」的詞條火速衝上微博熱搜。不少網友笑翻表示：「韜哥是在宣示主權啦！」、「他要是不轉鏡頭，根本沒人注意到。」

雖然只是生活中的一個小插曲，卻展現出兩人真實又甜蜜的相處模式，讓不少網友直呼「太可愛了」！

