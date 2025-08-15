楊洋凡人修仙成功 一見韓立誤終生全靠她

楊洋在《凡人修仙傳》帥出新高度。（翻攝自網路）王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星楊洋演了最近正在熱播的仙俠劇《凡人修仙傳》中的「韓立」一角，一洗《我的人間煙火》被嫌演技油膩的負評，再度變成了萬人迷，網路上還有「一見韓立誤終生」的討論，而他成為萬人迷的背後有一位很重要的女人，兩個人雙向奔赴的美好，也在網路上成為佳話。

楊洋在《凡人修仙傳》和楊晴仙凡有別，愛人錯過的感情戲讓人意難平。（翻攝自網路）

楊洋在《凡人修仙傳》演活了「韓立」一角。（翻攝自網路）

楊洋在《凡人修仙傳》中的演出廣受好評，看過劇的人都盛讚他演技好、顏質高、打鬥帥，是天選「韓立」，沒有人可以抵抗韓立的魅力，無論是青澀的鄉村少年，還是身懷絕技戰鬥力十足的修仙者都一樣讓人著迷，幫助他塑造「韓立」這個迷人角色的是女導演楊陽。

導演楊晴（中）指導楊洋（右）和楊晴演戲。（翻攝自網路）

導演楊晴（右）說《凡人修仙傳》講的是青春、熱血、成長，還有人生的遺憾。（翻攝自網路）

楊陽是一位情感細膩的女導演，執導過《夢華錄》、《不完美受害人》等作品，她除了選擇到新疆喀納斯的秘境湖泊、那拉提的無垠草原出外景，讓楊洋直呼一到現場就像是修仙的仙境，將《凡人修仙傳》的畫面處理的非常唯美。韓立和劇中幾位女道友，以及師父的女兒墨彩環之間的感情戲，也處理的十分細膩動人，尤其是楊洋和飾演墨彩環的楊晴4場相遇的戲，因為仙凡有別，朦朧的情意，終究只能愛人錯過，更是讓人意難平，看得禁不住流淚。

導演楊陽表示，《凡人修仙傳》雖然講的是修仙，但重點卻是在「凡人」身上，凡人的七情六欲與遺憾。即使都修仙了，還會去計較，仍深深帶著人性的貪婪、自私、算計，這些都是人性的價值。而戲裡面的爭鬥在現今社會依舊存在，像是職場衝突、資源佔有，讓每個人看完劇各有不同的領悟與感受。

《凡人修仙傳》讓楊洋演技備受好評。（翻攝自網路）

因為楊陽導演的功力，楊洋得以充分發揮演技，讓「韓立」這個角色成了他的人生角色之一，所以楊洋特別感謝導演楊陽對韓立的愛，讓韓立這個角色變得很豐滿、有趣，讓觀眾可以看到凡人韓立如何藏巧於拙，用晦而明，從無知懵懂到目標堅定，步步成長為韓仙師。就像導演楊陽說的，《凡人修仙傳》充滿了青春、熱血、成長，還有遺憾，正因為韓立的人生旅途充滿了遺憾，但這也恰恰映射出人生的現實與真實，讓觀眾在追劇之餘，有著深深的共鳴，已敲碗楊洋和導演楊陽合作《凡人修仙傳》第二季。

