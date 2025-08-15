拍《敗犬女王》爆紅！ 楊謹華認了「人生大迷航」 心酸轉型內幕全說了

楊謹華出道33年，走過演藝生涯的高峰與沉潛。（《Bella儂儂》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華去年以影集《不良執念清除師》獲金鐘59戲劇節目女配角獎，她從15歲開始，一邊唸書一邊接拍廣告，這33年她走過演藝生涯的高峰與沉潛，近來擔任時尚雜誌《Bella儂儂》8月號封面人物，坦然聊起迷惘、轉型、得失心與「學會放鬆」之後的改變。

楊謹華出道33年，走過演藝生涯的高峰與沉潛。（《Bella儂儂》提供）

楊謹華早年以模特兒身分出道，在鏡頭前的歲月已近33年，個性一向直爽的她，從來沒刻意劃清自己與公眾人物之間的界線，「我15歲開始拍廣告，當時沒想太多，真正有『藝人』這個自覺，是從拍戲開始的時候，那時候才慢慢理解，原來言行舉止、講話都要非常小心。我覺得公眾人物的困難就是邊走邊學，因為我們要想得比別人多、比別人早」。比起過去，現在的她會讓自己過正常的生活，像是去夜市、吃小吃，不會刻意包裝自己，「但我覺得最難的是講話，因為有時候太直、太快會傷到人。那部分我後來學會檢討自己，畢竟我們說出來的話，對觀眾是有力量的。」

楊謹華2009年演出偶像劇《敗犬女王》爆紅，接收到大量的關注，這讓她在面對未來感到徬徨，「那段時間很迷惘，我好像開始照著大家期待的樣子生活，卻忘了自己是誰。那是一段我必須經過的路，雖然不是我想要的，但也因為經歷過，才知道自己真正想成為什麼樣的人」。

在華語戲劇的高峰期，楊謹華在不同的劇本中轉換，但同時也讓她思考，自己表演的廣度與深度，直到2015年《一把青》劇本的出現，讓她的表演迎來轉捩點，「那時候演太多偶像劇，我其實很想轉型，但不知道可不可以、也懷疑自己行不行。我一直祈禱有個完全不同的角色讓我挑戰，後來真的遇到《一把青》。」承認當時看第一次劇本「根本看不懂」，導演跟她說：「要看7遍才懂。」她因此每天都帶著劇本走來走去，連睡覺也不放過自己，將劇本放旁邊，「對我來說，那部戲很關鍵，因為我全力投入、不確定能不能做到，反而激發了200%的能量」。

下個月將公布金鐘60入圍名單，楊謹華在影集《影后》展現出色的演技，她表示：「每次入圍其實都很感謝，當然得失心也還是會有。印象最深的是《一把青》那次，我把自己逼到一個極限，連紅毯都走得很緊繃。後來才明白，其實真的不需要那麼緊張。能被看見已經很不容易了。那時候導演還說，看我坐在台下的背影，覺得很心酸。現在的我比較能放下，如果沒有得獎，我還是會由衷地祝福。」

這幾年不管是鏡頭上，還是私下幾次活動的見面及訪問，楊謹華身上多了一份輕鬆與自在，然而這樣的改變，全都是因為她在近年來學會放手，透露有一天經紀人跟她說：「妳要不要試著交給我們去處理，讓團隊來幫你溝通這些事情？』老實說，我一開始真的不知道怎麼放鬆，因為太習慣什麼都自己來了。但我知道，我必須改變。因為我不想再那麼累，我只想好好把我該做的事情做好，把演員這個角色做到位，不想再管其他那些瑣事。從那一刻開始，我就慢慢跟公司建立起默契。很多事情他們會處理好，我只要把「演得好」這件事做好就好。」

去年對於楊謹華來說，有收穫也有突破，其中參加《乘風2024》便是其中之一，「我以前沒參加過實境節目，更別說是唱跳競賽了。那是完全不熟悉的領域，但也因此像是重新開始。那段時間我覺得自己好像回到20幾歲，很衝、很熱血」。她現在會讓自己放鬆一點，因為以前太緊繃，會影響到表演的狀態，「後來開始告訴自己，不用什麼都控制，放寬之後，很多事情就會進來。我很喜歡聽故事、吸收東西，現在的人生走到這裡，我是開心的」，她也覺得自己沒有被定型，我還是在想還有什麼可能性，希望有更多不一樣的角色、更多劇本來挑戰我，也希望能先感動自己，再去感動觀眾」。

