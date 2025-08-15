晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

拍《敗犬女王》爆紅！ 楊謹華認了「人生大迷航」 心酸轉型內幕全說了

楊謹華出道33年，走過演藝生涯的高峰與沉潛。（《Bella儂儂》提供）楊謹華出道33年，走過演藝生涯的高峰與沉潛。（《Bella儂儂》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華去年以影集《不良執念清除師》獲金鐘59戲劇節目女配角獎，她從15歲開始，一邊唸書一邊接拍廣告，這33年她走過演藝生涯的高峰與沉潛，近來擔任時尚雜誌《Bella儂儂》8月號封面人物，坦然聊起迷惘、轉型、得失心與「學會放鬆」之後的改變。

楊謹華出道33年，走過演藝生涯的高峰與沉潛。（《Bella儂儂》提供）楊謹華出道33年，走過演藝生涯的高峰與沉潛。（《Bella儂儂》提供）

楊謹華早年以模特兒身分出道，在鏡頭前的歲月已近33年，個性一向直爽的她，從來沒刻意劃清自己與公眾人物之間的界線，「我15歲開始拍廣告，當時沒想太多，真正有『藝人』這個自覺，是從拍戲開始的時候，那時候才慢慢理解，原來言行舉止、講話都要非常小心。我覺得公眾人物的困難就是邊走邊學，因為我們要想得比別人多、比別人早」。比起過去，現在的她會讓自己過正常的生活，像是去夜市、吃小吃，不會刻意包裝自己，「但我覺得最難的是講話，因為有時候太直、太快會傷到人。那部分我後來學會檢討自己，畢竟我們說出來的話，對觀眾是有力量的。」

楊謹華個性一向直爽。（《Bella儂儂》提供）楊謹華個性一向直爽。（《Bella儂儂》提供）

楊謹華2009年演出偶像劇《敗犬女王》爆紅，接收到大量的關注，這讓她在面對未來感到徬徨，「那段時間很迷惘，我好像開始照著大家期待的樣子生活，卻忘了自己是誰。那是一段我必須經過的路，雖然不是我想要的，但也因為經歷過，才知道自己真正想成為什麼樣的人」。

在華語戲劇的高峰期，楊謹華在不同的劇本中轉換，但同時也讓她思考，自己表演的廣度與深度，直到2015年《一把青》劇本的出現，讓她的表演迎來轉捩點，「那時候演太多偶像劇，我其實很想轉型，但不知道可不可以、也懷疑自己行不行。我一直祈禱有個完全不同的角色讓我挑戰，後來真的遇到《一把青》。」承認當時看第一次劇本「根本看不懂」，導演跟她說：「要看7遍才懂。」她因此每天都帶著劇本走來走去，連睡覺也不放過自己，將劇本放旁邊，「對我來說，那部戲很關鍵，因為我全力投入、不確定能不能做到，反而激發了200%的能量」。

楊謹華出道33年，走過演藝生涯的高峰與沉潛。（《Bella儂儂》提供）楊謹華出道33年，走過演藝生涯的高峰與沉潛。（《Bella儂儂》提供）

下個月將公布金鐘60入圍名單，楊謹華在影集《影后》展現出色的演技，她表示：「每次入圍其實都很感謝，當然得失心也還是會有。印象最深的是《一把青》那次，我把自己逼到一個極限，連紅毯都走得很緊繃。後來才明白，其實真的不需要那麼緊張。能被看見已經很不容易了。那時候導演還說，看我坐在台下的背影，覺得很心酸。現在的我比較能放下，如果沒有得獎，我還是會由衷地祝福。」

這幾年不管是鏡頭上，還是私下幾次活動的見面及訪問，楊謹華身上多了一份輕鬆與自在，然而這樣的改變，全都是因為她在近年來學會放手，透露有一天經紀人跟她說：「妳要不要試著交給我們去處理，讓團隊來幫你溝通這些事情？』老實說，我一開始真的不知道怎麼放鬆，因為太習慣什麼都自己來了。但我知道，我必須改變。因為我不想再那麼累，我只想好好把我該做的事情做好，把演員這個角色做到位，不想再管其他那些瑣事。從那一刻開始，我就慢慢跟公司建立起默契。很多事情他們會處理好，我只要把「演得好」這件事做好就好。」

楊謹華個性一向直爽。（《Bella儂儂》提供）楊謹華個性一向直爽。（《Bella儂儂》提供）

去年對於楊謹華來說，有收穫也有突破，其中參加《乘風2024》便是其中之一，「我以前沒參加過實境節目，更別說是唱跳競賽了。那是完全不熟悉的領域，但也因此像是重新開始。那段時間我覺得自己好像回到20幾歲，很衝、很熱血」。她現在會讓自己放鬆一點，因為以前太緊繃，會影響到表演的狀態，「後來開始告訴自己，不用什麼都控制，放寬之後，很多事情就會進來。我很喜歡聽故事、吸收東西，現在的人生走到這裡，我是開心的」，她也覺得自己沒有被定型，我還是在想還有什麼可能性，希望有更多不一樣的角色、更多劇本來挑戰我，也希望能先感動自己，再去感動觀眾」。

楊謹華曾對未來感到徬徨。（《Bella儂儂》提供）楊謹華曾對未來感到徬徨。（《Bella儂儂》提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中