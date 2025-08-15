阿翔時隔8年回歸拍戲竟被整？籃籃片場鬧烏龍笑話

籃籃（左起）、楊繡惠客串《好運來》，與曾子益對戲。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠為民視《綜藝新時代》主持人，近來三人與節目來賓阿本客串民視八點檔《好運來》，化身劇中太格集團的「最鬧員工」，與王瞳、曾子益上演一場爆笑對手戲。

阿翔（左起）、籃籃、阿本、楊繡惠在《好運來》飾演「最鬧員工」。（民視提供）

阿翔、籃籃、楊繡惠、阿本一踏進攝影棚，立刻讓現場充滿歡樂氣氛。王瞳、曾子益被問到合作感想時，不約而同給出100分的高評價。王瞳笑說：「這四位真的太厲害了，基本上都能一次完成，根本是天才型演員。」她還特別點名阿翔：「他這次的角色比較辛苦，我還真怕他拍完會走心。」這句帶有懸念的玩笑話，也讓觀眾更好奇阿翔究竟接下了什麼「艱難」任務。

以「精準逗笑」著稱的楊繡惠，這回也沒讓大家失望。曾子益爆料：「從彩排開始，繡惠姐的一舉一動就讓我差點笑場，我全程都在憋笑，深怕NG，只好偷用一些小技巧才能hold住。」

前排左起）、楊繡惠阿本（後排左起）、阿翔在《好運來》飾演「最鬧員工」。（民視提供）

四位驚喜客串，各自帶來了不同的趣味故事。楊繡惠開心表示，自己時隔多年重返民視，見到《大時代》老搭檔王瞳，滿滿回憶湧上心頭：「一晃眼竟然六年了，這次能和《綜藝新時代》的主持人一起拍戲，真的太榮幸。」籃籃則身為八點檔「初學者」，坦言超級緊張：「平常都在家裡跟家人看民視，這次真的要演有台詞的角色，超期待他們看到播出後的反應。」

籃籃（前排左起）、阿本、楊繡惠及王瞳（後排左起）、阿翔在《好運來》詮釋一家人。（民視提供）

久未演戲的阿翔也直呼過癮：「從2017年後就沒拍戲了，這次真的拿到劇本，跟演員們一起排戲、對詞，感覺非常棒。」台語仍在努力練習的阿本，則是分享了一則爆笑趣事，他說，當導播問大家要不要「機排」時，籃籃立刻眼睛一亮喊：「好啊！我要四份。」結果才發現，原來是導播要他們「跟攝影機排練一下」。這段烏龍插曲笑翻全場，也完美展現了幾位綜藝咖為劇組帶來的滿滿歡樂。

